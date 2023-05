Schimb de experiență în Grecia pentru echipa Colegiului Economic Mangalia

În perioada 7-15 mai 2023, patru elevi și doi profesori de la Colegiul Economic Mangalia, precum și din cadrul școlii partenere, Gimnazija Bora Stankovic Vranje din Serbia, au participat la o mobilitate la școala gazdă E.E.E.EK NAOUSAS din Grecia, după cum a informat prof. Daniela Carmen Cioroiu, coordonator de proiect.Întâlnirea face parte dintr-o serie de activități derulate de cele trei școli în cadrul Parteneriatului pentru cooperare pe domeniul educației școlare, Acțiune cheie 2, nr. de referință 2022-2-RO01-KA210-SCH-000095859, implementat în perioada februarie – decembrie 2023.„Window to the World” este un proiect care vizează pregătirea elevilor pentru viața lor de viitori adulți, o punte menită să facă legătura între simple cunoștințe, competențe și lumea reală, între elevul tipic și cel cu nevoi speciale, autorități, profesori din cele trei țări, reprezentanți ai mai multor culturi.Echipele țărilor invitate, România și Serbia, formate din câte doi profesori și patru elevi din fiecare țară, alături de echipa țării gazdă, Grecia, au participat la activitățile propuse de profesorii școlii E.E.E.EK NAOUSAS, instituție pentru elevi cu cerințe educaționale speciale.În prima zi a evenimentului, s-a realizat o scurtă prezentare a proiectului și a școlii gazdă. De asemenea, participanții au avut ocazia de a se cunoaște mai bine printr-o serie de jocuri și activități interactive menite să înlăture orice barieră în comunicarea cu ceilalți. Următoarele zile au fost dedicate educației incluzive și unei înțelegeri mai profunde a acestui concept. Activitățile desfășurate pe parcursul celor șapte zile au fost diverse și în concordanță cu obiectivele proiectului. Elevii au învățat unii de la alții dansuri tradiționale, au preparat rețete specifice țării lor, au colaborat pe parcursul unor lecții interactive de informatică și limba engleză, dar și-au testat și cunoștințele legate de cultura și mitologia greacă. Au fost organizate și activități de conștientizare a factorilor care provoacă schimbările climatice și încălzirea globală. Acestea au fost susținute și de activități practice de plantare în sera școlii, dar și de acțiuni de socializare organizate în grădina amenajată în cadrul aceluiași proiect. S-a lucrat permanent în echipe mixte, formate din reprezentanți ai celor trei țări, această colaborare dovedindu-se benefică pentru toți participanții.Pe lângă activitățile derulate în cadrul școlii, au fost organizate o serie de vizite la asociațiile culturale locale „Lykeio Ellinidwn”, „Vlachoi” și „Genitsaroi and Boules” din Naoussa, precum și excursii la Vergina, Veria și orașul antic Mieza, unde Aristotel i-a predat lui Alexandru cel Mare cursuri de filozofie, morală, religie și artă. Elevii au fost impresionați de situl arheologic Aigai al Mormintelor Regale, inclus în Patrimoniul UNESCO, dar și de Muzeul Arheologic din Salonic, oraș pe care l-au descoperit alături de reprezentanții școlii gazdă.Mobilitatea a generat o înțelegere mai profundă a partenerilor implicați în proiect. Timp de șapte zile, Naoussa a fost locul în care participanții la mobilitate și-au depășit limitele și au realizat că orice este posibil. Ei au învățat să lucreze în echipă, și-au perfecționat limba engleză și cel mai important, au găsit o cale de comunicare cu cei din jurul lor, fără să judece după aparențe și prejudecăți. Pe plan emoțional, s-au creat legături minunate, care, cu siguranță se vor păstra pentru o perioadă îndelungată.