Proiectul cultural-artistic „Arderi experimentale/Arderi arhaice”, aproape de start

Elevii clasei de ceramică din cadrul Centrului Cultural Județean Constanța „Teodor T. Burada”, Secția Cultural-Educativă, catedra de Arte Vizuale, vor participa, în perioada 26 - 28 mai 2023, în spațiul Uniunii Artiștilor Plastici, Filiala Constanța Unu, la cea de-a VII-a ediție a proiectului cultural „Arderi experimentale/arderi arhaice”. Acest workshop-experiment este inițiat de Consiliul Județean Constanța, prin Centrul Cultural Județean Constanța „Teodor T. Burada”, în parteneriat cu Uniunea Artiștilor Plastici, Filiala Constanța Unu.Coordonat de către dr. Florentin Sîrbu, artist plastic și profesor în cadrul instituției, proiectul „Arderi experimentale/arderi arhaice” urmărește reconstituirea fluxului tehnologic (construcție, decor, ardere, pasta ceramică) al unei arderi a vaselor din lut. Astfel, sub atenta coordonare și supraveghere a artistului plastic și profesorului Florentin Sîrbu, cursanții clasei de ceramică vor desfășura, în perioada mai sus-menționată, procesul de reconstituire al unei arderi arhaice.Se spune că arta ceramicii este un meșteșug furat de la zei. ,,Cuptoarele prezintă o serie de avantaje spre deosebire de vatra simplă, concretizate prin reducerea efectelor condițiilor atmosferice, posibilitatea obţinerii unei temperaturi înalte şi menţinerea ei o perioadă mai lungă de timp, urmată de o răcire lentă, care are ca rezultat o mărire a calităţii ceramicii. Un pas important în evoluţia meşteşugului ceramic îl constituie momentul când olarii au observat că, în funcţie de modul cum se conduce o ardere, vasele obţinute pot avea nuanţe diferite, prin aceasta realizându-se cele două tipuri de ardere (oxidantă şi reducătoare), care au ca finalitate doar un aspect diferit al vaselor, fără afectarea calităţii acestora”, explică artistul plastic și profesorul Florentin Sîrbu.Specialistul mai spune: ,,Din diferite studii etnografice este cunoscută utilizarea acestui tip de cuptoare până în epoca modernă, ele fiind folosite, în special, pentru producerea ceramicii negre, obţinută în urma unei arderi reducătoare. Spre deosebire de ceramica tradiţională, în cadrul culturilor neolitice şi eneolitice, care au cunoscut şi utilizat acest tip de cuptor, ceramica produsă necesita o ardere oxidantă, în vederea menţinerii culorii pigmenţilor, în special a angobelor de culoare roşie, bogate în oxizi de fier care le decorau. Acest aspect denotă posibilitatea manipulării arderii în aşa fel încât, în acelaşi tip de instalaţie se putea obţine atât o ardere reducătoare, cât şi una oxidantă”.Proiectul cultural-artistic „Arderi experimentale/arderi arhaice” este deja unul cu tradiție în spațiul cultural de la malul mării, derulându-se cu succes și în anii precedenți, tot sub coordonarea profesorului Florentin Sîrbu dr. în arte vizuale din cadrul Centrului Cultural Județean Constanța ,,Teodor T. Burada”.