Evenimentele lunii martie oferite de cursanții Centrului Cultural Județean „Teodor T. Burada” din Constanța

Mărțișorul și Ziua Mamei sunt marcate de Centrul Cultural Județean Constanța „Teodor T. Burada” printr-o serie de spectacole, la care participă cursanții claselor de actorie, pian, muzică ușoară, muzică populară, acordeon, orgă, într-o împletire armonioasă de contemporan și clasic.„Mărțișor folcloric” este titlul primului recital care are loc astăzi, 3 martie, începând cu ora 12, la Muzeul de Artă Constanța, sub coordonarea profesorilor Elena Plătică, Chițu George și Silviu Damian.De la ora 15:00, vine rândul cursanților claselor de muzică ușoară (prof. coord. Rodica Iftime), actorie, (prof. coord. Ana-Maria Ștefan), și pian (prof. Georgiana Costea și Ancuța Simion), să iasă în fața publicului constănțean, printr-o abordare originală și plină de entuziasm, cu bucurie și speranța că vor aduce zâmbete tuturor spectatorilor, cu spectacolul „Primăvara în vers și cântec”.Sâmbătă, 4 martie, ora 11:00, Secția Externă - Filiala Medgidia, organizează, în parteneriat cu Primăria Municipiului Medgidia, spectacolul „Cu drag, mamă, pentru tine!”. Conceptul îi aparține profesorului Daniel Mititelu, coordonator al claselor de canto muzică ușoară și populară. Spectacolul va avea loc la Casa de Cultură „I. N. Roman”, intrarea fiind liberă.Duminică, 5 martie, constănțenii sunt invitați la „Mărțișorul muzical”, la Muzeul de Artă Constanța, unde, începând cu ora 11:00, cursanții claselor de muzică ușoară și pian, vor aduce în atenția publicului piese cunoscute, pline de farmec și savoare. Recitalul este pregătit sub coordonarea profesorilor: Mihaela Georgiana Țone (muzică ușoară), Silviu Lupu (pian), Ionela Duma (muzică ușoară).Sâmbătă, 18 martie, ora 12:00, tot la Muzeul de Artă Constanța vor răsuna „Triluri de primăvară!”, un spectacol organizat de clasele de canto muzică ușoară (prof. coord. Rodica Rodion Cloșcă și Teodor Rădulescu), chitară (prof. coord. Camelia Hriscu Popescu), și pian (prof. coord. Moraru Angela).Cu bucurie și emoție, micii artiști sunt nerăbdători să cânte și să-i încânte, pe toți cei care vor trece pragul sălii de spectacol. Secția Cultural-Educativă este secția ce întreține mișcarea culturală și dezvoltă cursanților (de toate vârstele), afinități față de actul artistic, stimulând autoeducația la orice vârstă și de orice condiție socio-profesională.Centrul Cultural Județean Constanța „Teodor T. Burada” urmărește ridicarea nivelului de cultură, asigurarea unei educații adecvate pentru copii, tineri, adulți.