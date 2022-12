Evenimente culturale ”În așteptarea Crăciunului”, oferite de cursanții Centrului ”Teodor Burada”

Consiliul Județean Constanța prin Centrul Cultural Județean Constanța „Teodor T. Burada”, Secția Cultural - Educativă, organizează luna aceasta multiple evenimente susținute de cursanții Centrului, sub coordonarea și îndrumarea profesorilor lor, artiști de seamă ai orașului Constanța. Astfel, micii artiști au șansa de a pune în practică ce au învățat pe parcursul semestrului I, care a ajuns în această luna la final! Făcând parte din diferite grupe de vârstă și din diferiți ani de studiu, cursanții claselor de canto muzică ușoară, muzică populară, instrumente – pian, țambal, orgă, acordeon, vioară și actorie, au pregătit momente artistice și sunt nerăbdători să apară în fața publicului!Astfel, luna decembrie a însumat un număr de nouă evenimente, toate susținute de Secția Cultural Educativă, după cum urmează: În așteptarea Crăciunului (recital de vioară și pian, prof. coordonatori: Angela Bejenaru- pian și Codreanu Ioana - vioară, 10 decembrie, ora 11.00, la Muzeul de Artă Constanța), Noi ducem colinda-n casă, (15 decembrie, ora 17:00, la Sediul Centrului Cultural Județean Constanța „Teodor T. Burada”, situat în Bd. I.C. Brătianu nr.68, profesori coordonatori: Lupu Florentina - vioară, Vasile Niculae –orgă/țambal, Gîlcă Liliana - muzică ușoară și populară ), E vremea colindelor (16 decembrie, ora 13:00, la Muzeul de Artă Constanța, profesori coordonatori: Chițu George- muzică populară/nai, Elena Plătică-muzică populară, Silviu Damian –orgă/acordeon), Poveste de Crăciun ( 16 decembrie, ora 17:00, Sediul Centrului Cultural Județean Constanța „Teodor T. Burada”, situat în Bd. I.C. Brătianu nr.68, profesori coordonatori: Ana-Maria Ștefan -actorie, Georgiana Costea - pian, Adeline Penescu- vioară, Ancuța Simion- pian), O, ce veste minunată! (16 decembrie, ora 15:30, Muzeul de Artă Constanța, profesori coordonatori: Rodica Iftime- muzică ușoară și pian, Vadim Iftime- muzică ușoară ), Ninsoarea Notelor Muzicale (17 decembrie ora 11:00, la Muzeul de Artă Constanța, profesori coordonatori: Țone Mihaela Georgiana- muzică ușoară, Rodica Rodion Cloșcă- muzică ușoară, Bârlădeanu Cristina- pian, Moraru Angela- pian), Armonii de iarnă (17 decembrie, 0ra 14:30, la Muzeul de Artă Constanța, profesori coordonatori: Manea Galina- pian, Ciortan Mihai- pian și muzică ușoară, Hriscu Camelia- chitară), Magia Crăciunului (18 decembrie, ora 11:00, la Muzeul de Artă Constanța, profesori coordonatori: drd. Georgiana Costea - pian, Ancuța Simion-pian, Mihai Teodoru- pian), Seară sfântă luminată (18 decembrie, ora 11:00, la Casa de Cultură I.N.Roman, unde participă cursanții clasei de canto muzică populară, secția externă Medgidia, reuniți sub denumirea sugestivă „Speranțe Dobrogene”, în colaborare cu Primăria Municipiului Medgidia, alături de clasa de canto „Steluțe Medgidiene, instructor Stela Trifan, clasa de dans sportiv, instructor Bogdan Buzatu, Revolution Dance, coregraf Silviu Oeru, clasa de actorie, regizor Laurențiu Vlad. Profesor coordonator Secția Externă Medgidia, clasa canto muzică ușoară, din cadrul Centrului Cultural Județean Constanța „Teodor T. Burada”: Mititelu Daniel); Mesaje Muzicale către Moș Crăciun (23 decembrie, ora 17:00, Secția externă Cernavodă, la Biserica Catolică Nașterea Sfântului „Ioan Botezătorul” Cernavodă, invitați: Grupul vocal al Școlii Gimnaziale „Mircea Eliade” și grupul vocal al Liceului Teoretic „Anghel Saligny” Cernavodă, profesor coordonator: Elena Roxana Ghindici). Intrarea este liberă la toate evenimentele mai sus menționate. Centrul Cultural Județean Constanța „Teodor T. Burada”, are un rol major în educația culturală pentru un segment larg de populație, vârsta nefiind un impediment pentru a studia unul sau mai multe dintre cursurile puse la dispoziție de instituție.