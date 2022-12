Ultimul weekend teatral al anului la Teatrul de Stat Constanța

Teatrul de Stat Constanța pregătește pentru luna ianuarie a anului viitor două premiere. Mai întâi, un spectacol care se află în acest moment în producție și al cărui titlu îl vom anunța în curând, apoi premiera la Constanța a coproducției cu Teatrul Maghiar de Stat din Cluj Napoca și Teatrul Național de Dramă din Ljubljana, „PROMETEU ’22”. Până atunci, în weekend-ul care urmează, Teatrul de Stat Constanța a programat ultimele două reprezentații din acest an, două spectacole cu mize total diferite.• Sâmbătă, 17 decembrie, de la ora 19:00, la Sala Studio a teatrului constănțean puteți vedea spectacolul „ÎNDOIALA” de John Patrick Shanley, în regia Dianei Mititelu. În distribuție: Iulian Enache, Dana Dumitrescu, Cristiana Luca, Laura Iordan. Traducerea textului îi aparține lui Eugen Gyemant, decorul a fost conceput de Andreea Săndulescu, iar costumele, de Ioana Ungureanu, ilustrația muzicală fiind semnată de Adrian Piciorea.Părintele Flynn și sora Aloysius, directoarea școlii parohiale ce funcționează pe lângă biserica catolică St Nicholas dintr-un cartier al New York-ului, intră în conflict atunci când sora James observă și raportează anumite indicii ale unui presupus abuz sexual al preotului asupra unui elev de culoare. Îndoiala nu este în niciun punct înlocuită de certitudine, ceea ce face ca spectatorii să-și formeze convingeri potrivit propriilor experiențe sau date personale.Piesa lui John Patrick Shanley a fost laureată în 2005 cu Premiul Pulitzer și cu Premiul Tony. A fost ecranizată în 2008, în regia autorului, cu o distribuție de excepție: Meryl Streep, Philip Seymour Hoffman, Amy Adams și Viola Davis, primind mai multe nominalizări pentru Premiile Oscar.• Duminică, 18 decembrie, tot de la ora 19:00, a fost programat spectacolul care are nevoie de dumneavoastră, de spectatori, pentru a primi formă și conținut: „MECIUL DE COMEDIE. SPECTACOL INTERACTIV DE IMPROVIZAȚIE”, în regia lui Dragoș Muscalu, scenografia Lăcrămioarei Dumitrașcu și cu acompaniamentul la pian, live, improvizat pe loc, al muzicianului Vlad Pasencu.Cele două echipe care se vor confrunta pe scenă, Real Stavrid și AC Biban sunt formate din actorii Ecaterina Lupu, Florin Aioane, Remus Archip, Mirela Pană, respectiv Cătălina Mihai, Andrei Cantaragiu, Lucian Iftime și Ștefan Mihai, și vor fi arbitrate de Andrei Bibire.Spectatorii sunt așteptați să vină cu idei, să-și dea frâu liber imaginației, pentru că actorii vor juca, dansa sau cânta după cum le va spune publicul. Dacă vor greși, vor pierde puncte sau vor fi eliminați. Desemnarea câștigătorilor fiecărei reprize și, în final, ai meciului, va fi decisă de intensitatea și durata aplauzelor.