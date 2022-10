Premiera "Seaside Stories" - un spectacol de care Constanța avea nevoie, în viziunea unui regizor foarte la modă

Marți, 25 octombrie, în cadrul unei întâlniri cu presă, Erwin Șimșensohn mărturisea că din momentul în care a ajuns, în 2019, director la Constanța a ținut foarte mult să ridice nivelul spectacolelor. „Și am știut că acest lucru se poate face doar prin aducerea aici a elitei regiei românești. Cred foarte tare în lucrul acesta și am încercat din prima clipă să contactez și să antamez o parte din cei mai importanți regizori din România. Încă de atunci l-am rugat pe regizorul Radu Afrim să vină la Constanța să lucreze cu trupa de aici. Din 2019, de câte ori ne vedeam, discutam cum putem să facem lucrul acesta. Cumva contextul a fost unul destul de nepotrivit, pentru că imediat după ce am vorbit a venit pandemia. Și după ce s-a terminat cu pandemia s-a închis sala. Cu toate astea, mă bucur că Radu a reușit să programeze Teatrul de Stat Constanța în agenda sa”, a declarat Erwin Șimșensohn.





Radu Afrim a mai montat, în anul 2006, la Teatrul de Stat din Constanța, spectacolul „Inimi cicatrizate”, o dramatizare a romanului lui Max Blecher. Este unul dintre cei mai apreciați, premiați și inovativi regizori români, care timp de trei ani, în perioada 2013-2015, a fost director al Galei Tânărului Actor (Gala HOP), care se desfășura la Costinești.





Scenografia este concepută de tânărul Theodor Cristian Niculae, acesta fiind al doilea spectacol, după „8 TAȚI”, la care Teatrul de Stat Constanța colaborează cu el. „Seaside Stories” reprezintă debutul său după terminarea studiilor de licență, în vara acestui an.





Distribuția, în ordinea intrării în scenă, este următoarea: Liliana Ghiță, Ștefan Mihai, Theodor Șoptelea, Cătălin Bucur, Marian Adochiței, Anaïs Agi-Ali (elevă), Cătălina Mihai, Iulian Enache, Laura Iordan, Liliana Cazan, Mihaela Velicu, Alina Manțu, Cristiana Luca, Lana Moscaliuc, Nina Udrescu, Remus Archip, Andrei Bibire, Alex Burcă (elev).





Din echipa de creație a spectacolului mai fac parte: asistent de regie Mara Oprea, lighting designer Cristian Niculescu, asistent de scenografie Paula Rusu. Andrei Dermengiu și Marian Adochiței au realizat filmările alături de Radu Afrim, iar primul, Andrei Dermengiu, a făcut și montajul video. Li se alătură Alexandru Bibere – operator lumini, Alexandru Popa și Eduard Lupu – operatori sunet, Andrei Dermengiu – regizor tehnic.





„Este un spectacol de care Constanța avea nevoie, o succesiune de povești cu personaje diferite, cu întâlniri fulgurante, scurte momente intense decupate din viață, poate dintre acelea pe care le-am trăit cu toții la mare. Substratul comun al poveștilor este acel sentiment al vacanței pe litoral, pe care îl împărtășesc, deși nu-l conștientizează întotdeauna, și cei ce locuiesc în apropierea lui, și cei ce revin aici an de an sau măcar din când în când”, transmit reprezentanții Teatrului de Stat.





Iar publicul constănțean urmează să descopere o nouă montare, a cărei durată este de trei ore (cu pauză), purtând semnătura unui regizor foarte la modă.





Programat miercuri, 26 și joi, 27 octombrie, de la ora 19.00, spectacolul „Seaside Stories” este realizat în stilul inconfundabil al reputatului regizor Radu Afrim, care este și autorul scenariului, având la bază un colaj de texte despre mare, scrise de șase autori români contemporani: Marius Chivu, Lavinica Mitu, Dan Alexe, Simona Goșu, Tudor Ganea, Nicoleta Dabija, la care se adaugă un poem de Nina Cassian.