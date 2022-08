Regizorul Tudor Giurgiu: "Nu am venit la Constanța să facem o primă ediție care să ia ochii și să plecăm"

La „botezul” petrecut zilele trecute, regizorul Tudor Giurgiu, președintele TIFF, afirma la Constanța: „Nu am venit aici să facem o primă ediție care să ia ochii și să plecăm. Am venit să rămânem și sper ca brandul acesta de Sunscreen să-l creștem și să devină o tradiție, aici, în Constanța. Acum 21 de ani, la TIFF am avut aceeași ambiție, să începem cu pași mici, dar am reușit, în timp, să creăm un festival care în momentul de față, fără modestie, se afirmă că este unul dintre cele mai bune din Europa. Și nu văd de ce la Constanța am face altfel. Un festival bun din punctul meu de vedere înseamnă un program care să atragă publicul, nu cred că se poate altfel. Îmi doresc să vină cât mai multă lume la proiecții, la concerte, la workshop-uri, la toate evenimentele. Și îmi mai doresc ca poate la anul sau în următorii doi ani să avem și o competiție națională, pentru cineaști care își propun să facă filme de public, filme care să atragă lumea în săli. Cam aceasta ar fi diferența majoră față de TIFF și pariul pe care ni l-am propus: să reîmprietenim, dacă mai era nevoie, publicul în special cu filmele românești. Sunt tot mai multe comedii, filme de familie care sunt făcute și cu ochiul spre public. Sunt filme străine care au același plan, același demers”.





Partener al evenimentului SUNSCREEN, încă o dată Teatrul de Stat Constanța își dovedește importanța în viața culturală a urbei, fiind „motorul” acestui nou demers pe agenda de timp liber de la malul mării. „Noi credem că acesta este tipul de evenimente care va pune Constanța la locul meritat pe harta culturală a României”, a declarat Erwin Șimșensohn, directorul teatrului constănțean, adăugând că au fost prevăzute a fi animate cinci spații.





La rândul lui, criticul de film Mihai Chirilov, directorul artistic al TIFF și președintele SUNSCREEN, a mărturisit că cea mai mare provocare a fost aceea de a gândi o agendă care să nu se suprapună peste evenimentele care se petrec la TIFF. „Publicul din Constanța va fi primul care va vedea multe dintre filmele românești care cu siguranță vor atinge recorduri de încasări în România. Piața Ovidiu va fi un fel de punct nodal al acestei ediții, pentru că acolo, timp de patru seri, vom avea filme care considerăm noi că vor fi succese importante de public”, a mai declarat Chirilov.



Agenda primei ediții a festivalului SUNSCREEN





Invitatul special al evenimentului SUNSCREEN va fi actorul de origine sârbă Darko Perić, cunoscut publicului din România din serialul spaniol „La Casa de Papel”, unde l-a jucat pe Helsinki. Perić va fi prezent la Constanța pentru a se întâlni cu fanii, dar și pentru proiecția scurtmetrajului „Patria”.





Spectatorii vor avea ocazia să întâlnească la Constanța și nume importante ale cinematografiei și scenei de entertainment din România. Astfel, la Sunscreen sunt așteptați actorii din „Clanul”, noul serial produs de ProTV: Șerban Pavlu, George Mihăiță, Mădălina Craiu, Constantin Dogioiu, Codin Maticiuc și co-scenarista Lia Bugnar -, care vor fi prezenți la premiera primului episod al seriei, joi, 8 septembrie, de la 20:30, în Piața Ovidiu. În același loc, Matei Dima (BRomania) se va întâlni cu spectatorii vineri, 9 septembrie, de la ora 20:30, după avanpremiera unuia dintre cele mai așteptate filme ale anului: „Teambuilding”. Regizorul Alexandru Lustig și Șerban Pavlu vor fi în Piața Ovidiu sâmbătă, 10 septembrie, pentru comedia „Nunți, botezuri, înmormântări”, iar Mircea Bravo, Bunica Tanti Lenuța și regizorul Cristian Ilișuan se vor întâlni cu publicul duminică, 11 septembrie, pentru filmul „Mirciulică”.





Programul festivalului va fi completat de concerte extraordinare, care vor avea loc la Teatrul de Vară Soveja. Joi, 8 septembrie, fanii muzicii trap sunt așteptați la concertul pe care îl vor susține Oscar și Yakki, doi dintre cei mai apreciați tineri artiști ai momentului.





Vineri, 9 septembrie, e rândul lui Jean Gavril, autorul unor hituri precum „Ultimul val“ sau „Unde ești tu“, să urce pe scena de la Soveja. Seara se va încheia spectaculos cu un recital The Turbans.





Ce au în comun TIFF și SUNSCREEN? O paletă largă de evenimente cultural-artistice, care nu înseamnă doar proiecții în aer liber, dar și cine-concerte, evenimente neașteptate, prin alăturări surprinzătoare de genuri.