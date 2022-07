Caravana Filmelor TIFF poposește în parcul Tăbăcărie

Centrul Cultural Județean Constanța „Teodor T. Burada” aduce din nou în atenția publicului constănțean filme de la TIFF începând de duminică, 17 iulie, și până pe 14 august.Prima ediție a proiectului cultural cinematografic Caravana Filmelor TIFF a fost organizată în anul 2020, bucurându-se de mare succes în rândul constănțenilor și al turiștilor veniți pe litoral. Din păcate, restricțiile cauzate de pandemia de Coronavirus, nu au permis organizatorilor să desfășoare proiectul și în anul 2021.Caravana Filmelor TIFF aduce în prim plan cinci filme, dintre care patru premiate la celebrul Festival Internațional de Film Transilvania, primul festival internațional de film de lungmetraj din România, care a ajuns anul acesta la cea de-a XXI-a ediție!Proiecțiile vor fi difuzate în aer liber, în fiecare duminică, începând cu data de 17 iulie, ora 21:00, în parcul Tăbăcăriei, locație pusă la dispoziție de Primăria Municipiului Constanța. „Având în vedere că prima ediție s-a desfășurat tot în aer liber, am considerat de bun augur să continuăm în același fel, având în vedere că proiectul se desfășoară pe parcursul celor mai călduroase luni din an, iulie-august. Pe această cale, invităm toți iubitorii de artă cinematografică, să se delecteze cu filme de calitate, într-o atmosferă primitoare. Filmele pe care le aducem în prim plan, sunt majoritatea premiate și dezbat subiecte fascinante”, a declarat Ștefania - Laura Abibula – Stroe, directorul general Interimar al Centrului Cultural Județean Constanța „Teodor T. Burada”.„Iluzii pierdute / Illusions perdues” (149 minute) este prima proiecție din cadrul Caravanei Cinematografice TIFF, și poate fi văzută în data de 17 iulie, începând cu ora 21:00. Filmul este o adaptare spectaculoasă a romanului lui Honore de Balzac, despre ambiții literare și corupția din media în Parisul secolului XIX, și este câștigător a șapte premii César printre care și Cel mai bun film!Drama spaniolo-italiană din 2022 regizată de Carla Simón - „Alcarràs” (112 minute) poate fi vizionată duminică 24 iulie, începând cu ora 21:00. „Alcarràs” este filmat lângă Alcarràs, Catalonia, în limba catalană, cu o distribuție neprofesionistă de actori. Intriga se referă la o dramă de familie despre dispariția activităților tradiționale de recoltare a piersicilor. Filmul este câștigător al premiului Ursul de aur, la Festivalul Berlin 2022.„Maigret” (89 minute) este un film dramatic franco-belgian (2022), regizat de Patrice Leconte, o adaptare după romanul „Maigret et la jeune morte” de Georges Simenon, publicat în 1954 și în care apare detectivul de poliție Jules Maigret. Filmul propune o distribuție fabuloasă, personajul principal fiind interpretat de celebrul Gérard Depardieu și poate fi vizionat duminică, 31 iulie, începând cu ora 21:00.Duminică, 7 august este programată proiecția filmului documentar „Pentru mine tu ești Ceaușescu” (100 minute) care a obținut Premiul secțiunii What's Up Doc în cadrul TIFF. „Pentru mine tu ești Ceaușescu” este un melanj experimental de documentar și ficțiune, un portret al noii generații, în încercarea de a găsi motivația din spatele acțiunilor tânărului Nicolae Ceaușescu, acum când acceptarea socială și dorința de a fi important sunt la fel de prezente ca în anii ‘30.Ultima proiecție din cadrul proiectului este filmul românesc dramatic „Om câine” (108 minute) regizat de Ștefan Constantinescu în 2022, după un scenariu de Jörgen Andersson, Ștefan Constantinescu și Andrei Epure. Rolurile principale sunt interpretate de actorii Cosmina Stratan, Bogdan Dumitrache și Ofelia Popii. Organizatorii menționează că parte din echipa de filmare va fi prezentă la acest film, spectatorii putând asista la o sesiune de întrebări și răspunsuri. „Om câine” a fost filmat la Constanța și a obținut mențiune specială a juriului Zilelor Filmului Românesc pentru Scurtmetraj la TIFF.Accesul publicului este gratuit la toate cele cinci proiecții.