Zeci de distincții naționale și internaționale pentru dansatorii Centrului „Teodor Burada”

Cursanții Clasei de Dans a Centrului Cultural Județean Constanța „Teodor T. Burada” pregătiți de Adriana Hoidrag, apreciată coregrafă și profesor coordonator, au obținut o performanță notabilă la Concursul Internațional de Dans, SIBBA - City of Dance, desfășurat la București, în perioada 13 - 14 mai 2023. Dansatorii de la malul mării s-au întors acasă cu zeci de premii, diplome, trofee, medalii de participare și burse de studiu naționale și internaționale (în Italia - la Movement Festival, Porto San Giorgio, iulie 2023; Campus & Contest/ San Francesco di Paola, iunie 2023; Summer Dance Camp Costinești, august 2023) pe diferite categorii de vârstă.În concurs, Centrul Cultural Județean Constanța „Teodor T. Burada” a avut înscrise 32 de numere de dans, între care: 21 solo-uri (toate premiate), trei duete, un trio, un cvartet, două cvintete și o formație.remarcat a fost prestația tinerei cursante în vârstă de 18 ani, Ioană Diță, anul II, Specializare Dans contemporan în cadrul Centrului Cultural Județean Constanța ,,Teodor T. Burada”, care a participat la cinci secțiuni, calificându-se în ambele gale din 13 și, respectiv 14 mai. În prima gală, aceasta a obținut locul IV din șapte calificări, inclusiv bursa de studiu cu gratuitate 100% la festivalul Movement Festival din Porto San Giorgio, Italia, iar în a doua gală s-a calificat cu momentul coregrafic “Break Em All”, pe stilul de dans MTV Commercial, ocupând locul al II-lea din nouă nominalizați (nouă solo-uri).Mai mult, la secțiunea Lyrical/Avansați/All Age a concursului, s-a afirmat și instructorul Adriana Hoidrag, care a câștigat locul I pentru solo-ul emoționant prezentat pe scenă, intitulat sugestiv ,,Te iubesc”, pe muzica Alexandrinei Hristov. De asemenea, aceasta a participat și la secțiunea Show Dance/ Avansați/ All Age, fiind distinsă cu locul I și bursă de studiu în Italia, la Movement Dance Festival (15-22 iulie 2023), pentru momentul artistic special (un mash de stiluri: jive, tango, salsa, samba, rumba și grecesc), denumit sugestiv ,,Alo, aterizează străbunik”.Câteva dintre premiile câștigate de Centrul Cultural Județean ,,Teodor T. Burada”, în cadrul SIBBA - City of Dance 2023: Locul I - secțiunea Tematic/Hobby, categoria de vârstă 7 - 9 ani, moment coregrafic ,,Adams Kids” – cvintet Adams Kids; Locul I - secțiunea Dans Modern, categoria de vârstă 4 - 6 ani, moment coregrafic ,,Cenușăreasa Pop” – solo Sibel Abibula, micuța dansatoare care a cucerit publicul în rolul coregrafic de poveste al Cenușăresei; Locul I - secțiunea Show dance, categoria de vârstă 7- 9 ani, coregrafia Revolting Time - formația Style Dance; Locul II - secțiunea Open/Hobby, categoria de vârstă 7 - 9 ani, formația Style Dance; Locul I - secțiunea Dans Modern/ Hobby, categoria de vârstă 7 - 9 ani, coregrafie Trendy Movement, grup Trendy Movement; Locul I - secțiunea Fantezie coregrafică/Hobby/All Age, categoria de vârstă 4 - 6 ani, coregrafia Snow White Story, grup; Locul II - secțiunea Dans Modern/Hobby, categoria de vârstă 7 – 9 ani, coregrafia Trendy Girls, cvartet; Locul I - secțiunea MTV Commercial/ Avansați, categoria de vârstă 13 – 15 ani, coregrafia Black&White, trio-ul Black&White (câștigători și ai premiului II în gală).„Dansul este un mod de a ne exprima atunci când cuvintele nu sunt suficiente. Toți vrem să fim înțeleși, dar cuvintele nu pot explica emoțiile pe care le simțim la fel de puternic și profund ca dansul (fiind, de fapt, un cumul de energii și experiențe proprii). Dansul este un traducător al inimii, un mediu în care afișăm cine suntem cu adevărat”, a declarat Adriana Hoidrag, coregraf și profesor de dans în cadrul Centrului Cultural Județean Constanța „Teodor T. Burada”.