Premieră în Constanța! Centrul "Teodor T. Burada" a lansat aplicația mobilă CulTur Up

Pentru a veni în întâmpinarea publicului dornic de cultură, artă și educație și pentru a-i facilita accesul la noile experiențe culturale, Consiliul Județean Constanța, prin Centrul Cultural Județean “Teodor T. Burada”, a dezvoltat aplicația mobilă CulTur Up.Astfel, în premieră pentru o instituție de cultură constănțeană, Centrul Cultural Județean “Teodor T. Burada” lansează o aplicație mobilă prin intermediul căreia toți cei interesați de activitățile sale cultural-educative și cinematografice, precum și de profesori, instrumente, înscrierea la cursuri, comunicate de presă, se vor putea conecta direct și în mod gratuit de pe propriul smartphone.„Cultura nu ar trebui să fie un privilegiu, ci o oportunitate accesibilă pentru toată lumea. În județul nostru avem o istorie bogată și o moștenire culturală valoroasă, care merită să fie descoperită și apreciată în mod corespunzător, fie prin intermediul unor expoziții organizate în instituții specializate, fie prin intermediul tehnologiei.Pentru a facilita accesul publicului avid de cultură, artă și educație la experiențe noi și fascinante, Consiliul Județean Constanța, prin Centrul Cultural Județean "Teodor T. Burada", a creat o aplicație mobilă unică în județ - CulTur Up!Este o premieră pentru o instituție de cultură constănțeană și vine ca un cadou pentru toți cei interesați de descoperirea și îmbogățirea culturii noastre.Cu ajutorul aplicației, puteți explora în profunzime moștenirea culturală a județului nostru, de oriunde v-ați afla. Puteți învăța și descoperi mai multe despre cultură, artă și istorie, într-un mod interactiv și distractiv și puteți partaja cu ușurință experiențele dumneavoastră culturale cu prietenii și familia.Vă invit să descoperiți expoziții fascinante și alte evenimente culturale din jurul dumneavoastră, să navigați prin orașul istoric și să aflați mai multe despre monumentele și clădirile celebre. Aplicația CulTur Up se poate descărca gratuit din App Store și din magazinul Google Play", a declarat Mihai Lupu, preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa.Poate fi descărcată gratuit din App Store și din magazinul Google Play, fiind disponibilă în sistemele de operare iOS și Android. De asemenea, site-ul Centrului Cultural Județean “Teodor T. Burada” (https://www.cctb.ro/) a fost updatat la nivelul grafic al aplicației mobile, pentru a nu exista confuzii vizuale.Cei conectați la aplicația mobilă CulTur Up vor primi notificări despre evenimente și vor putea accesa rapid secțiunile platformei unde sunt postate, periodic, anunțuri privind activitatea Centrului Cultural Județean “Teodor T. Burada” și a Centrului Multifuncțional Educativ pentru Tineret “Jean Constantin”, precum și actualizări despre: Evenimente Cursuri și profesori Comunicate de presă Cultură tradițională Ansamblul Folcloric Profesionist “Brâulețul” Centrul Multifuncțional Educativ pentru Tineret „Jean Constantin”Aplicația face trimitere către site-ul Centrului Multifuncțional Educativ pentru Tineret „Jean Constantin”, aflat în subordinea Centrului Cultural Județean “Teodor T. Burada” și oferă informații despre Ansamblul Folcloric Profesionist “Brâulețul”, un nume reprezentativ pentru Dobrogea și readus în lumina reflectoarelor, la inițiativa autorităților județene.CulTur Up cuprinde și o secțiune dedicată Culturii tradiționale, care se axează pe promovarea moștenirii culturale a județului Constanța.De asemenea, aplicația mobilă le oferă doritorilor posibilitatea de a se înscrie online la cursurile organizate de Centrul Cultural Județean “Teodor T. Burada” și totodată, de a-și alege profesorii, urmând a fi contactați, ulterior, de către reprezentanții instituției.