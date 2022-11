Aplicația Bright Sky Ro, promovată de Poliția Română în lupta pentru combaterea violenței domestice

Fenomenul violenței domestice rămâne în creștere pe teritoriul țării noastre. Potrivit Poliției Române, în perioada ianuarie – septembrie 2022, au fost emise 9.771 de ordine de protecție provizorii, cu 20% mai multe față de primele nouă luni ale anului trecut. Bright Sky RO este singurul instrument digital gratuit care vine în sprijinul victimelor violenței domestice din România. Aplicația fost lansată de Fundația Vodafone România, în parteneriat cu Poliția Română (prin Institutul de Cercetare şi Prevenire a Criminalităţii), Asociația Necuvinte și Asociația Code for Romania, în luna mai 2020. De la momentul lansării, aplicația a fost descărcată pe 10.544 de terminale, având în acest moment 10.000 de utilizatori unici – victimele directe ale abuzurilor, dar și cei care cunosc un astfel de caz și caută sprijin, vor să se informeze.„Prevenirea violenței domestice constituie o prioritate a Poliției Române. Aplicația Bright Sky RO oferă informații utile atât victimelor, cât și specialiștilor în domeniu. În plus, aceasta permite stocarea și protejarea probelor, în eventualitatea unui viitor demers juridic. Recomandările preventive vizează toate formele de abuz și sunt ușor de accesat pentru toți cei care vor să ajute sau să iasă dintr-o situație de risc”, a declarat comisar-șef de poliție Sorin Stănică – Directorul Institutului de Cercetare și Prevenire a Criminalității din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române.Potrivit datelor Poliției Române, la nivelul țării noastre, în primele 9 luni ale acestui an, cea mai mare pondere în cadrul infracțiunilor din sfera violenței domestice o au faptele de „lovirea sau alte violențe” – 63%, urmate de „amenințare” – 12% și „abandon de familie” – 10%.