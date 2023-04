Zip Escort este partener constant al celor opt ediții de Maratonul Nisipului

Sâmbătă, 29 aprilie, se desfășoară la Constanța ediția cu numărul 8 a celei mai mari competiții de anduranță din Europa, Maratonul Nisipului, eveniment sportiv în care Zip Escort este un partener constant.„Am susținut de-a lungul activității noastre evenimente sportive de excepție, poate și prin prisma faptului că și noi am oferit constănțenilor un spațiu construit pe fair-play și sportivitate prin poligonul Zip Escort!Indiferent de amploarea sau specificul ei, fiecare manifestare sportivă este dovada unei societătăți care începe să funcționeze corect. Cu asociația Sana Sport am rezonat de la prima ediție, iar Maratonul Nisipului s-a transformat într-un parteneriat de suflet!Așa cum știți din edițiile trecute, și anul acesta se va înregistra participarea unui număr impresionant de oameni, alergători profesioniști sau amatori. Prin prisma acestui fapt, am pregătit dispozitivele de intervenție Zip Escort astfel încât spiritul de fair-play și sportivitate să se mențină pe tot parcursul derulării evenimentului!”, a declarat Elena Lepădatu, director marketing Zip Escort.