Studenţii Universităţii „Ovidius” din Constanţa, campioni naţionali la atletism

Universitatea „Ovidius” din Constanţa (UOC) s-a clasat pe primul loc la Campionatul Naţional Universitar de atletism în sală, competiţie organizată, timp de trei zile, la Bacău, de Federaţia Sportului Şcolar şi Universitar (FSSU) din cadrul Ministerului Educaţiei.Universitatea „Ovidius” a fost declarată de Federaţia Sportului Şcolar şi Universitar campioană absolută pe anul 2023, obţinând, în total, 19 medalii - nouă de aur, patru de argint şi şase de bronz.La această performanţă, se adaugă cea obţinută de Andreea Marina Baboi, masterandă în anul al II-lea la programul de studii Performanţă în Sport, în cadrul Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport (FEFS) a UOC, care a fost declarată, conform World Athletics, atleta studentă cu cel mai mare punctaj obţinut la ediţia din acest an a Campionatului Naţional Universitar de atletism în sală.„Marele câştig de la această competiţie universitară este punerea în practică a cursurilor teoretice de la diferitele discipline din facultate în probele la care studenţii noştri au concurat şi la care s-au obţinut aceste rezultate performante, urmare a unor ani de muncă în sportul de performanţă alături de echipe de specialişti ai domeniului”, a declarat decanul Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport, prof. univ. dr. Ionel Melenco.În acest context, conducătorii delegaţiei Universităţii „Ovidius”, prof. univ. dr. Alin Larion şi conf. univ. dr. Cristian Popa, au subliniat faptul că, în premieră la campionatele universitare din acest an, studenţii UOC au ocupat majoritatea locurilor de pe podium la probele de săritură în lungime sau triplusalt, arătând că şcoala săriturilor din atletism este una performantă, având în componenţă nume sonore în echipele de antrenori, foşti studenţi ai UOC.Iată pe câştigătorii celor 19 medalii din contul Universităţii „Ovidius” la reuniunea atletică din oraşul lui Bacovia: aur: Diana Ion (Master Educaţie Fizică şi Sport Şcolar I, triplusalt, lungime), Alexandru Vişan (Master Educaţie Fizică şi Sport Şcolar II, triplusalt), Marina Baboi (Master Performanţă în Sport II, 60 m), Andrei Rusu (Sport şi Performanţă Motrică III, 1.500 m, 3.000 m), Antonia Bodnariuc (Educaţie Fizică şi Sportivă II, 3.000m), Dragoş Silvestru (Master Educaţie Fizică şi Sport Şcolar I, 60 mg), David Ciolpan (Master Educaţie Fizică şi Sport Şcolar I, lungime); argint: Alexia Dospin (Educaţie fizică şi sportivă I, triplusalt), Ioana Manoliu (Facultatea de Medicină III, lungime), Alexandru Toader (Educaţie fizică şi sportivă III, 60 m), Alexandru Toader, Andrei Sterea (Educaţie fizică şi sportivă III), Cristian Berghea (Sport şi Performanţă Motrică II), Alexandru Vişan - ştafetă 4x400 m; bronz: Ioana Manoliu (Facultatea de Medicină III, triplusalt, 60 mg), Robert Bîrsă (Master Educaţie Fizică şi Sport Şcolar I, 60 m), Andrei Sterea (Sport şi performanţă motrică III, 400 m), Dragoş Silvestru (Master Educaţie Fizică şi Sport Şcolar I, triplusalt), Alexia Dospin (Educaţie fizică şi sportivă I, lungime).La ediţia din acest an a Campionatului Naţional Universitar, au participat sportivi din 26 de centre universitare, UOC fiind urmată în clasament de Universitatea din Craiova şi Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău.