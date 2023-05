Palmares impresionant al cursanților Centrului Cultural ”Teodor T. Burada” la concursurile primăverii

Cursanții Centrului Cultural Județean Constanța „Teodor T. Burada”, de la clasele de pian și canto - muzică ușoară, Secția Cultural-Educativă, pregătiți de profesorii coordonatori, au participat, zilele trecute, la trei concursuri de interpretare vocală și instrumentală, unde au obținut performanțe deosebite, reușind să se claseze pe primele locuri ale podiumului.Cele trei competiții la care s-au remarcat în fața publicului și juriului, deopotrivă, prin demonstrarea talentului, abilităților și pregătirii artistice deosebite, sunt: Festivalul - Concurs „Scoica de Argint”, ediția a IV-a, care s-a desfășurat la Căminul Cultural din localitatea 2 Mai, în organizarea Școlii Gimnaziale nr. 1 Limanu; Concursul național online de interpretare vocală și instrumentală „Nuanțe de primăvară”, ediția a II-a (10 aprilie - 5 mai), organizat de Școala Populară de Artă Baia Mare și Concursul caritabil de pian „Muzica Vindecă”, ediția a II-a (6 - 7 mai).Astfel, pe podiumul Festivalului - Concurs „Scoica de Argint” au urcat: Diana Mihăilescu (clasa de canto - muzică ușoară, anul I) care a câștigat premiul I la categoria de vârstă 6-10 ani și Trofeul festivalului (profesor coordonator pe Rodica Cloșcă); Alexia Luchian (clasa de pian) a câștigat locul I, la categoria de vârstă 11-14 ani (profesor îndrumător: Ancuța Simion); Alexandru Traicu (canto - muzică ușoară) a câștigat premiul I la categoria interpretare modernă, vârsta 11-14 ani (profesor coordonator pe Rodica Cloșcă); Joseph Pricop (anul I, clasa pian) a obținut premiul I (prof. coordonator: Silviu Lupu);Sabrina Paru (clasa de canto - muzică ușoară) a câștigat premiul al II-lea, categoria interpretare modernă vârsta 6-10 ani; Matei Stamate (catedra de canto - muzică ușoară) a câștigat premiul al II-lea, categoria interpretare modernă vârsta 6-10 ani; Maria Comanici (clasa de canto - muzică ușoară) a câștigat premiul al III-lea, categoria interpretare modernă vârsta 11-14 ani; Antonia Paru (clas de canto - muzică ușoară) a câștigat premiul al III-lea, la categoria interpretare modernă vârsta 6-10 ani. Toți patru au fost coordonați de prof. Rodica Cloșcă. Li se alătură Isaac Scutaru (clasa de pian, anul I) a obținut Mențiune în urma participării la concurs cu lucrarea „Floating Down the River”, din albumul Alfred Premier Piano. Profesor coordonator: Georgiana Costea.Elevii prof. Galina Manea s-au întors cu numeroase premiiDaria - Andreea Dumitrașcu, cursanta clasei de pian, a obținut Premiul I Excelență la Concursul caritabil de pian „Muzica Vindecă”.La Concursul Național „Nuanțe de primăvară", organizat de Școala Populară de Arte Baia Mare, Amina Tonghioiu, anul I de studiu, a obținut premiul al II-lea; Sofia Rotaru, anul II de specializare, clasa pian, a obținut premiul al III-lea, iar Anastasia Oprescu, anul II de studiu, a fost distinsă cu premiul al III-lea, la categoria de vârstă I (8-12 ani), Muzică Instrumentală - Pian. La rândul său, Andrei Scrioșteanu, anul I de studiu, a obținut Mențiune 1, la categoria de vârstă I (8-12 ani), Muzică Instrumentală - Pian, în timp ce Daria-Andreea Dumitrașcu, anul V de studiu, este câștigătoarea Trofeului pentru secțiunea Muzică Instrumentală a Concursului Național „Nuanțe de primăvară", organizat de CJCPCT Liviu Borlan Maramureș și Școala Populară de Artă Baia Mare.Toți acești premianți s-au pregătit sub atenta coordonare a profesor Galina Manea.