Ambasadorul Statelor Unite ale Americii a vizitat Universitatea „Ovidius”

Rectorul Universității „Ovidius” din Constanța (UOC), conf. univ. dr. Dan-Marcel Iliescu, s-a întâlnit vineri, 24 martie 2023, cu Excelența Sa, doamna Kathleen A. Kavalec, ambasador al SUA în România.„Discuţiile au vizat dezvoltarea colaborării româno-americane în domeniul educaţiei şi cercetării, prin intermediul parteneriatelor dintre UOC și instituții de învățământ superior din SUA și al burselor de studii în domenii precum antreprenoriatul și dezvoltarea rurală, desfășurate la Universitatea din Rochester și, respectiv, la Universitatea din Georgia. De asemenea, am definitivat detalii cu privire la colaborarea cu Michigan State University, prin Center for Global Change and Earth Observations, un proiect care va fi lansat în această primăvară”, precizează conf. univ. dr. Dan-Marcel Iliescu, rectorul UOC.Totodată, în cadrul întâlnirii, au fost subliniate aspecte legate de disponibilitatea Universității Ovidius din Constanța de a găzdui bursieri Fulbright de nivel senior și junior și în viitor, precum și deschiderea universității de a cofinanța burse Fulbright în special în domeniul securității la Marea Neagră.Vizita a fost urmată de o întâlnire la care au participat prof. univ. dr. Mihai Gîrțu, prorector pentru cercetare și inovare al UOC, conf. univ. dr. Ludmila Martanovschi, coordonatoare a programului Studii Americane din cadrul Facultății de Litere, prof. univ. dr. habil. Florentina Nicolae, directorul Bibliotecii Universitare „Ioan Popișteanu” a UOC, alături de studenţi şi cadre didactice de la specializarea Studii Americane. În cadrul acestei întâlniri a fost subliniat sprijinul acordat de doamna Kathleen A. Kavalec pentru crearea și dezvoltarea centrului de resurse American Corner, care a obținut un grant de extindere, ce se află în derulare. În plus, a fost reiterat sprijinul pentru continuarea programului Studii Americane, discuțiile purtate cu studenții reliefând atât calitatea acestuia, cât și nevoia de susținere a sa în viitor.