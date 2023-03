Agenda de activități a Săptămânii Irlandeze, de la Facultatea de Litere, cuprinde și o vizită diplomatică

„Săptămâna irlandeză: Diplomație, cultură și teatru” este titlul generic sub care sunt programate în perioada 28-30 martie la Universitatea „Ovidius”, la Facultatea de Litere o serie de activități importante precum:- vizita Excelenței sale Ambasadorul Irlandei în România, Paul McGarry, care va avea o întâlnire cu conducerea universității, studenții, cadrele didactice și conducerea Facultății de Litere (28 martie, campus A, sala Umberto Eco, ora 14.00)- intervenția online a Excelenței sale Ambasadorul României în Irlanda, domnul Laurențiu-Mihai Ștefan, care se va adresa studenților și cadrelor didactice de la Facultatea de Litere (30 martie, campus A, sala Umberto Eco, ora 12)- vizionare de film documentar, urmată de o sesiune de întrebări și răspunsuri, pe tema Marii Foamete Irlandeze, The Irish Potato Famine (1845-1852) - 2017 Exhibition. Activitatea este coordonată de conf. univ. dr. Nicoleta Stanca și asist. univ. dr. Alina Cojocaru, Facultatea de Litere, și este dedicată memoriei colegei conf. univ. dr. Ileana Jitaru, specialistă pe studii de film, recent și tragic plecată la cele veșnice (29 martie, campus A, sala Umberto Eco, ora 12)- prelegere pe tema teatrului irlandez, Irish Identity Matters: Brian Friel and Martin McDonagh. Activitatea este coordonată de conf. univ. dr. Ludmila Martanovschi, Facultatea de Litere (29 martie, campus A, sala Umberto Eco, ora 14).Evenimentul „Săptămâna irlandeză: Diplomație, cultură și teatru” la Universitatea Ovidius din Constanța se adaugă unor alte evenimente care au fost organizate la Facultatea de Litere cu sprijinul Ambasadei Irlandei în România.