Invitație la RETROCINEMA! ”Casa de lângă lac”, la Centrul ”Jean Constantin”

Cinefilii sunt așteptați luni, 22 mai 2023, la ora 18.00, în sala Centrului Multifuncțional Educativ pentru Tineret „Jean Constantin”, pentru a urmări un film de referință pentru producția cinematografică: The Lake House/ Casa de lângă lac (2006). Biletele se pot achiziționa la tariful unic de 15 lei.Proiecția din cadrul RetroCinema se înscrie în activitatea curentă a Serviciului Coordonare Centrul Multifuncțional Educativ pentru Tineret „Jean Constantin” și Exploatare a Filmului, ce aduce în fața publicului spectator filme vechi, premiate la Oscar, filme de suflet, filme emblematice pentru producția cinematografică a tuturor timpurilor.The Lake House/ Casa de lângă lac (2006), în regia lui Alejandro Agresti, este o peliculă care îi aduce în prim-plan pe celebrii actori Keanu Reeves și Sandra Bullock, protagoniștii unui film romantic superb care ne demonstrează, încă o dată, că dragostea este atemporală, dincolo de timp și spațiu.În film se poate vorbi de două universuri paralele. În primul segment narativ, semnele universului secund se conturează din elementele realului: obsesia lui Kate, interpretată de Sandra Bullock, pentru ,,Casa de lângă lac” și pentru corespondența cu proprietarul acesteia - Alex (Keanu Reeves). Aceasta este și ipoteza reputatului semiolog, lingvist și critic literar, Tzvetan Todorov, cu privire la modelul după care funcționează fantasticul. Nu știm când se face intrarea în alt timp - aflăm doar că doi oameni își scriu, corespondează, deși se află la doi ani distanță unul de altul. Orice încercare de a găsi o explicație rațională evenimentelor eșuează.Înțelegem doar că cei doi se iubesc, se caută și că singura modalitate de a se descoperi sunt aceste scrisori pe care și le adresează unul altuia. Întâlnirea lor e scopul întregului demers narativ și ca, în orice poveste, există un happy-end: chiar regăsirea lor - în viață?; după moarte?; în imaginar? Fiecare spectator poate înțelege altfel sfârșitul.Povestea ,,Casei de lângă lac” utilizează o retorică destinată trezirii și menținerii atenției fără să fie un film de acțiune, având chiar un parcurs lin, de întâmplare povestită, mai degrabă decât trăită. Interesează un public larg, făcându-l să viseze tocmai prin fascinația pe care poveștile și o temă universală (iubirea) o trezesc.Cât privește jocul actorilor, Sandra Bullock surprinde plăcut în rolul lui Kate, personajul fiind construit din mimică și gestică; acestea împlinesc vocea din off. Și Keanu Reeves apare într-o postura inedită (în contextul rolurilor pe care le-a mai avut), prin interpretarea lui Alex.Cu The Lake House, însuși genul cinematografic romance și-a depășit condiția, de multe ori ,,siropoasă”, prin inserția elementului ficțional/ fantastic.