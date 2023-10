Caravana "Redescoperă Oina", văzută prin ochii Federației Române. "Acest sport are viitor"

Caravana „Redescoperă Oina” este un proiect nou, susţinut cu frenezie de Consiliul Judeţean Constanţa care are succes pe zi ce trece. Preşedintele comisiei mass-media din cadrul Federaţiei Române de Oină, Marius Ovidiu Niculescu, a transmis în câteva rânduri ce înseamnă acest proiect pentru sportul naţional al României şi cât de benefic este.„Caravana Redescoperă Oina, un excelent proiect realizat de Consiliul Județean Constanța, a pornit la drum cu mult entuziasm. Am decis să aștern pe hârtie sau mai bine zis pe paginile mediului online, câteva observații de martor ocular la acest eveniment sportiv nou derulat la nivelul județului Constanța.Totul a pornit într-o după amiază de marți, la început de lună octombrie, atunci când, alături de staff-ul Federației Române de Oină, am luat drumul sediului Consiliului Județean Constanța, acolo unde se organiza conferința de presă a noului proiect. Găzduită de sala Remus Opreanu, conferința a prezentat succint programul activităților ce aveau să se deruleze în câteva localități constănțene. Entuziasmul era nota definitorie a celor care luau cuvântul.Familiarizat de ceva ani buni cu tot fenomenul oinistic din România, și nu numai, am avut convingerea că această Caravană a Oinei va fi ceva de bun augur. Și nu m-am înșelat. Sentimentul de satisfacție a fost adâncit după ce am participat la fiecare etapă a proiectului. Mai întâi cu opriri în Eforie, Valu lui Traian, Hârșova, respectiv Băneasa, acolo unde inițial jucători consacrați de la campioana națională en-titre Frontiera Tomis Constanța și jucători de mare viitor de la C.S. Tradisport Constanța au prezentat meciuri demonstrative copiilor veniți în număr mare să asiste la demonstrații de oină.Am putut astfel trăi pe viu cum se spune, toată bucuria și nerăbdarea sutelor de copii aflați fie în săli de sport, terenuri de bitum sau iarbă, care își agasau profesorii de educație fizică și sport cu întrebarea: Când vine caravana? Era ceva înălțător în momentul în care competițiile zonale dădeau startul întrecerii în Cupa Tomisului, competiție aflată la debut. Imnul oinei răsuna în boxe și freamătul jucătorilor, deopotrivă cu cel al spectatorilor, creau acea emulație specifică marilor competiții. Nici nu mai conta numele învingătorilor. Oina, străvechiul sport românesc, era adevărata laureată.Prin prisma muncii pe care o desfășor la federație, am putut lua pulsul la cald, celor care împărtășeau în fața camerei de luat vederi trăirile din teren. Vorbim de simpli jucători, căpitani de echipă, profesori și chiar spectatori! Nota definitorie era una singură. Bucurie. Pentru că au jucat oină. Cu ceva stângăcii inerente, că doar e ceva normal pentru mulți începători în orice sport, cei aflați pe teren au demonstrat însă ceva extrem de important. Și anume faptul că oina are viitor. Este tot ce contează cu adevărat în demersul federației condusă de bunul meu prieten, Nicolae Dobre, acela de a redescoperi frumusețea sportului nostru național. Nu pot încheia decât cu îndemnul jucătorilor de oină: Pentru Gloria Sportului Românesc, înainte!”, a transmis Marius Ovidiu Niculescu.