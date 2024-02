Senatorul USR Remus Negoi, întâlnire cu ataşatul cultural al Ambasadei SUA la Bucureşti

Senatorul USR din Constanţa, Remus Negoi, a avut o întâlnire de lucru cu Peter Brown, ataşatul cultural al Ambasadei SUA la Bucureşti şi cu deputata Anamaria Cătăluţă.În cadrul întâlnirii, aceştia au discutat despre relaţia Comisiei permanente comune a Camerei Deputaţilor cu UNESCO şi implicit despre un parteneriat între România şi SUA, care datează de 30 de ani şi care are ca scop promovarea valorilor comune.„În cadrul Comisiei permanente comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru relaţia cu UNESCO o întâlnire cu Peter Brown, ataşatul cultural al Ambasadei SUA la Bucureşti, împreună cu președinta Comisiei, deputata Anamaria Cătăuță. Discuţiile au abordat importanţa Parteneriatului strategic şi colaborarea strânsă de aproape trei decenii între România şi SUA în promovarea valorilor comune, inclusiv a aspectelor legate de artă şi patrimoniu. Ataşatul cultural al Ambasadei S.U.A. la București, Peter Brown, a subliniat rolul esenţial al programelor educaţionale şi de conservare a patrimoniului cultural.În contextul aniversării anul acesta, a 148 de ani de la naşterea lui Constantin Brâncuşi (19 februarie) şi 111 ani de la prima expoziţie a sculptorului român în SUA, împreună cu președinta Comisiei, Anamaria Cătăuță, am subliniat importanţa recunoaşterii la nivel mondial a valorii operelor artistului român. Dosarul Ansamblul Monumental Calea Eroilor de la Târgu Jiu (alcătuit din patru componente sculpturale: Masa tăcerii, Aleea scaunelor, Poarta sărutului şi Coloana fără sfârşit), unul dintre cele mai importante creaţii ale lui Brâncuşi se află, în prezent, în curs de analiză la UNESCO. De asemenea, la finalul întâlnirii am menţionat oportunitatea organizării de evenimente dedicate domeniilor de interes comun, în acord cu valorile UNESCO, precum promovarea elementelor de patrimoniu din România şi SUA, utilizarea tehnologiilor avansate în promovarea şi conservarea elementelor de artă şi cultură, precum şi implementarea eticii în inteligenţa artificială”, a transmis Remus Negoi.