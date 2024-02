Discuții contradictorii la ședința Consiliului Local Constanța. Amendamentele USR au picat la vot

Primarul municipiului Constanţa, Vergil Chiţac, i-a convocat pe consilierii locali din Constanţa în şedinţă extraodinară pentru miercuri, 14 februarie, cu începere de la ora 14:00. La şedinţă au fost prezenţi 26 de consilieri din 27, iar aceasta a avut loc, aşa cum s-a întâmplat în ultimul timp, în format videoconferinţă, cu ajutorul unei platforme online.Cel mai important proiect de pe ordinea de zi a fost cel privind aprobarea bugetului local pe anul 2024. Pe marginea acestui subiect s-a discutat foarte mult, deoarece grupul consilierilor locali USR a avut mai multe amendamente depuse.Mai exact, este vorba despre 24 de proiecte ce vizau îmbunătățirea calității vieții constănțenilor, pe care cei de la USR ar fi vrut să le introducă în bugetul local. Aşa cum se procedează de obicei, preşedintele de şedinţă a dat citire fiecărui amendament, care ulterior a fost votat.În urma voturilor, niciunul dintre amendamentele celor de la USR nu a fost adoptat, astfel că s-a trecut la votul proiectului în integralitatea sa.Astfel, proiectul ce a vizat bugetul Constanței a fost adoptat cu 19 voturi pentru şi 7 împotrivă. Aşadar, bugetul local al municipiului Constanţa pe anul 2024 a fost adoptat, chiar dacă, aleşii locali din partea USR Constanţa au votat împotrivă.De asemenea, liderul grupului de consilieri loacali PSD, Costin Răsăuţeanu, a cerut ca Primăria Constanţa să retragă finanţarea pentru Asociaţia de Dezvoltare Durabilă a Judeţului Constanţa şi mai exact primăria să ia în calcul să se retragă din această asociaţie.Răspunsul primarului Vergil Chiţac nu a întârziat să apară.„Vă rog să înțelegeți că ADD are ca acționar Consiliul Local Constanța și are un consiliu director. Reprezentantul nostru în AGA este Ionuț Rusu. În Consiliu Local trebuie să decideți ca reprezentantul nostru să solicite toate documentele. Eu pot să sistez plățile dar după ce avem o Adunare Generală”, a explicat Vergil Chiţac.Un alt proiect pe baza căruia s-a discutat a fost cel privind aprobarea documentației tehnico-economice – faza Studiu de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Desființare și construire împrejmuire Cimitir Central”. Mai exact este vorba de un proiect care presupune înlocuirea gardului Cimitirului Central din Constanţa. Nici de această dată consilieri locali USR nu au fost de acord cu acest proiect.Fostul viceprimar al municipiului Constanţa, Florin Cocargeanu, a explicat faptul că oraşul de la malul mării nu are nevoie în acest moment de o astfel de investiţie pentru că în municipiu sunt alte obiective de investiţii care ar trebui să aibă prioritate.Aşadar, proiectul nu a primit girul celor de la USR, însă el a fost adoptat cu 19 voturi din partea consilierilor PSD şi PNL.Concluzionând, toate proiectele aflate pe ordinea de zi, dar şi pe ordinea de zi suplimentară, au fost adoptate.