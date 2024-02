Antrenor de înot de la CS Dinamo, ridicat de polițiști după ce ar fi agresat sexual o fetiță

Un antrenor de înot de la Clubul Sportiv Dinamo din Capitală ar fi fost ridicat de polițiștii bucureșteni după ce ar fi agresat sexual o fetiță în vârsta de 8 ani, susțin surse judiciare.







Șeful Secției de Natație de la CS Dinamo, Mihai Popovici, tatăl campionului David Popovici, ar fi fost deja audiat referitor la aceste acuzații, mai arată sursele citate.







„Sprijinim cu tot ce este nevoie ancheta Poliției. Am rămas stupefiați cu toții când am auzit. Noi, la academia de înot, am asigurat toată transparența de care este nevoie, părinții stau tot timpul pe marginea bazinului, nu o să tolerăm așa ceva. Până acum nu am avut nicio plângere în legătură cu acest antrenor”, a declarat, în exclusivitate pentru Gândul, Ionuț Popa, președintele CS Dinamo.







Polițiștii de la Secția 6 din Capitală au fost sesizați marți – 13 februarie 2024 – de mama respectivei fetițe, aceasta dezvăluind că micuța (născută în anul 2016) ar fi fost atinsă în zonă intimă de antrenorul Ș. M. C.







Mihai Popovici: „Suntem extrem de atenți la orice posibilă situație de genul acesta.”







După succesul lui David Popovici, secția de înot a clubului Dinamo, care aparține de Ministerul Afacerilor Interne, a înregistrat un val uriaș de copii.







„Este o anchetă în desfășurare, urmează să fie stabilit tot ceea ce este de stabilit. A fost aici Poliția, ieri, și organele de anchetă își fac treaba. Noi suntem extrem de atenți la orice posibilă situație de genul acesta și suntem, probabil, cel mai transparent club din România, permițând accesul full al părinților în tribună.

Nu există o transparență mai mare la capitolul acesta”, a declarat Mihai Popovici, șeful Secției de Înot de la CS Dinamo.