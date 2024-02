Contracte de milioane de lei! Cum se împart feliile din „tortul” banilor publici, la Constanţa

Când ai intrat în afaceri cu statul, poţi în sfârşit răsufla uşurat: ai de primit bani frumoşi şi siguri, spre deosebire de „jungla” din mediul privat, unde stai cu sufletul la gură până să îţi vezi serviciile onorate. Dacă respecţi termenii înţelegerii şi te-ai ferit de „barda” DNA, ai toate şansele de dezvoltare a firmei.În toată lumea, nu numai în România, se fac bani frumoşi din afacerile cu statul. Toate firmele îşi doresc să se racordeze la „conducta” banilor publici, iar Constanţa nu poate face excepţie de la regulă. Că se prestează servicii în municipiul reşedinţă de judeţ ori în localităţi mai mici, treaba merge ca „unsă”.Asfaltări, documentaţii, iluminat publicUn contract bun, în valoare de 1.656.028,12 lei fără TVA, a prins firma Flash Lighting Services, care va efectua lucrările aferente obiectivului de investiţii „Creşterea eficienţei energetice a infrastructurii de iluminat public în comuna Tuzla, judeţul Constanţa”. Entitate contractantă este Primăria comunei Tuzla, contractul fiind atribuit, pe SICAP, prin procedură simplificată.Conform confidas.ro, firma Flash Lighting Services a fost înfiinţată în aprilie 2001, iar în 2021, ultimul an raportat, compania a avut o cifră de afaceri de 96.148.963 lei şi un profit de 9.060.027 lei (marjă de 9,42%), obţinut cu un număr mediu de 141 angajaţi. Obiectul principal de activitate - Lucrări de instalaţii electrice, iar în portofoliu său se regăsesc 197 contracte din bani publici.Dacă unii se ocupă cu iluminatul public, alţii sunt preocupaţi de asfaltări, un domeniu în care se plăteşte bine.Astfel, firma Building Construction Mea şi-a adjudecat, prin licitaţie publică, un contract în valoare de 5.525.896,97 lei fără TVA pentru execuţia lucrărilor de construcţii şi instalaţii pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare şi modernizare drumuri în comuna Gârliciu, judeţul Constanţa”. Autoritatea contractantă este Primăria comunei Gârliciu, iar lungimea totală a străzilor propuse pentru modernizare este de 4.489 metri liniari.Înfiinţată în februarie 2006, firma Building Construction Mea a raportat în 2021 o cifră de afaceri de 38.201.981 lei şi un profit de 145.710 lei (marjă de 0,38%), având un număr mediu de 66 salariaţi şi 45 de contracte publice.Nu numai munca „cu cârca” este plătită, ci şi cea cu pixul/calculatorul. Şanţuri, documente, bani să iasă. Pe aceste din urmă coordonate, firma Geodata Services a câştigat, la licitaţie publică, contractul pentru elaborarea în format digital a documentaţiei de amenajare a teritoriului şi de urbanism - Plan Urbanistic General pentru comuna Pecineaga, judeţul Constanţa. Autoritatea contractantă este Primăria comunei Pecineaga, iar suma ce va fi virată în contul firmei câştigătoare este de 440.827,79 lei fără TVA.Înfiinţată în noiembrie 2018, firma Geodata Services SRL are „lipici” la afacerile cu statul, în portofoliul său figurând, conform confidas.ro, nu mai puţin de 332 contracte publice. În 2020, ultimul an raportat, compania a înregistrat o cifră de afaceri de 4.449.332 lei, un profit de 1.865.996 lei (marjă de 41.94%) şi un număr mediu de nouă angajaţi. Obiectul principal de activitate - Activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legate de acestea.Investiţii în portDar, să revenim în municipiul Constanţa, mai exact în port, acolo unde se învârt sume cu multe zerouri în coadă.Asocierea INCD GeoEcoMar - Allplan Proiect - Marine Research va împărţi 1.050.000,00 lei fără TVA puşi la bătaie de Compania Naţională Administraţia Porturilor Maritime SA Constanţa necesari efectuării studiului de amplasament a unor noi posturi de acostare la geamanduri multiple în Portul Constanţa pentru nave în vederea operării în siguranţă.„Entitatea contractantă intenţionează să achiziţioneze aceste servicii în vederea identificării oportunităţilor de a găsi noi locaţii în acvatoriul Portului Constanţa care să poată găzdui astfel de posturi de acostare pentru nave, în condiţii de siguranţă a traficului şi care să mărească capacităţile existente de încărcare a navelor vrac ce transportă cereale. Operarea la geamandura de acostare este cea mai potrivită, având o perioadă rapidă de instalare/implementare, iar implementarea unei astfel de soluţii va avea şi efecte pozitive asupra reducerii congestiei fluviale, rutiere sau feroviare cu care se confruntă Portul Constanţa”, se arată în descrierea succintă a achiziţiei de pe e-licitatie.ro.Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare GeoEcoMar a fost înfiinţat în februarie 1997. În 2020, compania a raportat o cifră de afaceri de 33.013.860 lei, un profit de 2.637.738 lei (marjă de 7,99%) şi angaja 135 persoane, în timp ce Marine Research a avut în 2021 o cifră de afaceri de 4.828.945 lei şi un profit de 2.276.920 lei (marjă de 47,15%), obţinut cu un număr mediu de 12 salariaţi.În ceea ce o priveşte pe Allplan Proiect, firma are sediul în Constanţa şi a fost înfiinţată în iunie 2001. În 2021, compania a raportat o cifră de afaceri de 4.267.478 lei, un profit de 939.658 lei (marjă de 22,02%) şi angaja 18 persoane.