Brandul Dermalogica acum și în Constanța

[email protected]

Constanta, 12 februarie 2024.centru de înfrumusețare și remodelare corporală din Constanța, lansează joi, 15 februarie, ora 17-în Constanţa.Evelis Beauty Center reprezintă centru premium de înfrumusețare și remodelare corporală din Constanța, cu servicii complexe ca de pildă remodelare corporală ( LPG, radiofrecvență, cavitație, tunel infraroșu, criolipoliză, etc), dar și hair styling, make up profesional, manichiură- pedichiură, estetică medicală și cosmetică facială cu aparatură complexă și produse premium.In luna iubirii,ne prezintă. De ce? Pentru că ne vom îndrăgosti deProdusele Dermalogica NU sunt testate pe animale, sunt vegane și nu conțin gluten. Incă din anul 1986, se folosesc doar ingrediente curate, fără coloranți și arome artificiale, uleiuri minerale, lanolină, alcool denaturat, parabeni sau microplastice. Toate ambalajele din hârtie și carton folosite sunt certificate FSC, fiind sustenabile pentru păduri.Directorul Executiv- Evelis Beauty Center, dna Tatiana Ungureanu este de părere că ‘Grija față de sine, față de corpul nostru este deosebit de importantă. Când o femeie se simte frumoasă este frumoasă. Cand o femeie se îngrijește și folosește produse premium, de preferat cât mai naturale, rezultatele se văd rapid. In plus, împreună ajutăm regenerarea naturii. In salonul nostru, doamnele sunt răsfățate, se bucură de relaxare, iar apa din clinica noastră este tratată cu aparate de purificare a apei ESpring. Noile produsecompletează gama de produse și servicii premium pe care le oferim ‘.Invitată specială la acest eveniment este actrița Crina Matei, una dintre vedetele autohtone ce îmbrățișează valorile noastre și care ne va împărtăși experiența ei în cadrul centrului nostru. ‘Mai e puțin până joi. Și, oricât ar fi vremea de capricioasă, vremea bună își va face loc între anotimpuri, dar mai ales în sufletele noastre. Așadar, inimile sus și haideți să ne bucurăm împreună pe 15 februarie de noile produse vegane Dermalogica, aduse de reprezentanții Evelis Beauty Center. Ne vedem la Constanța! ‘.In cadrul evenimentului se vor face demonstrații cu tratamentele. In tot acest timp consilierii noștri vor sta la dispoziția dumneavoastră și vă vor prezenta detaliile pachetelor promoționale și multe alte surprize.se afla pe Bld. Tomis nr. 213.- Alegerile pe care le facem în fiecare zi sunt direct legate de sănătatea planetei noastre. În calitate de brand global, suntem conștienți de impactul pe care acțiunile noastre îl pot avea asupra mediului. De aceea ne angajăm într-o nouă inițiativă ambițioasă: Piele sănătoasă - Planetă sănătoasă.Vă aşteptăm cu drag!Tel: 0721.011.922