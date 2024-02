Europa are nevoie de o „a doua asigurare de viaţă”, în plus faţă de NATO, a declarat ministrul de externe francez Stephane Sejourne, după declaraţiile controversate ale lui Donald Trump, care a sugerat că Statele Unite ar putea să nu îşi protejeze aliaţii din NATO care nu alocă fonduri suficiente pentru apărare împotriva unei potenţiale invazii ruse, relatează agenţia AFP.„Avem nevoie de o a doua asigurare de viaţă, nu în locul NATO, nu împotriva NATO, ci în plus faţă de această organizaţie”, a declarat Stephane Sejourne, în timpul unei conferinţe de presă comune, lângă Paris, cu omologul său german, Annalena Baerbock, şi polonez, Radoslaw Sikorski.El a insistat asupra faptului că este necesar să se acţioneze asupra pilonului european al NATO şi să se construiască o industrie de apărare, „să cumpărăm european în cadrul industriilor noastre de apărare şi să ne pregătim în caz de conflict”. „Acesta este sensul istoriei”, a spus el, adăugând că nu este vorba de a se interveni în alegerile americane, ci că este necesar să fim pregătiţi pentru posibilitatea ca republicanul Donald Trump să revină la Casa Albă.Sejourne a cerut „să se treacă de la un război al poziţiilor, la un război al soluţiilor”.Întrebat despre criticile formulate de Donald Trump la adresa ţărilor a căror contribuţie financiară la NATO este insuficientă, şeful diplomaţiei franceze a subliniat că Parisul şi-a dublat bugetul pentru apărare.„Alianţa Nord-Atlantică nu este un contract cu o companie de securitate”, a declarat, la rândul său, şeful diplomaţiei poloneze, Radoslaw Sikorski, care a precizat că va merge în curând în Statele Unite.„Voi repeta că nu ne vom lăsa divizaţi, autonomia strategică europeană trebuie să se dezvolte în armonie cu Statele Unite ale Americii. Faptul că Europa ia în serios apărarea, industria de apărare, este o provocare comună şi preşedinţii americani ne-au încurajat să facem acest lucru”, a mai spus el.Ministrul german Annalena Baerbock a subliniat, de asemenea, necesitatea de a „promova o uniune a apărării şi securităţii”, amintind totodată că NATO a rămas „coloana vertebrală” a securităţii europene.