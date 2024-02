Sezonul şantierelor! Firme care încasează milioane de lei din bani publici, la Constanţa

2024 este an electoral. Vor avea loc toate alegerile posibile - locale, parlamentare, prezidenţiale, europarlamentare -, motiv pentru care autorităţile (locale şi centrale) au devenit extrem de active. Se organizează licitaţii, se alocă fonduri, se execută lucrări, doar-doar cetăţeanul va fi mulţumit şi va pune ştampila pe buletinul de vot acolo unde trebuie.„Ce bine ar fi de-am avea alegeri în fiecare an. Ar fi o idee chiar grozavă, să ne alegem conducătorii măcar o dată la doi ani. Ar fi mai interesaţi, mai preocupaţi şi s-ar alege şi oraşul cu câte ceva”, spune cu năduf Cosmin B., contributor constănţean. La o simplă privire pe geam, de acasă sau de la birou, nu ai cum să nu remarci şantierele. Sunt lucrări aflate în diverse faze de execuţie, efectuate din bani publici.Firme - mai mult sau mai puţin racordate la „robinet” - câştigă licitaţii după licitaţii, în conturile lor intrând bani frumoşi şi siguri. Dacă, în ediţiile anterioare, am prezentat firme care şi-au adjudecat licitaţii pentru lucrări efectuate în municipiul Constanţa, în ediţia de astăzi vom vedea care este situaţia şi prin judeţ. Pentru că şi acolo se lucrează pe contracte cu multe zerouri în coadă!O asociere de succesUn contract bun, în valoare de 5.796.326,8 lei, fără TVA, a prins firma Mural Serv, care va executa lucrări în cadrul proiectului „Asfaltare străzi în comuna Ostrov, judeţul Constanţa”. Autoritatea contractantă este Primăria comunei Ostrov, care doreşte modernizarea a 4,26750 kilometri străzi în localităţile Esechioi, Galiţa şi Gârliţa.Conform confidas.ro, firma Mural Serv SRL a fost înfiinţată în decembrie 2007, iar în 2021, ultimul an raportat, a avut o cifră de afaceri de 11.515.459 lei şi un profit de 179.533 lei (marjă de 1.56%), obţinut cu un număr mediu de 38 angajaţi. Obiectul principal de activitate îl reprezintă lucrările de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale, iar în portofoliul său se regăsesc nu mai puţin de 95 de contracte publice.Tot lucrări de modernizare şi reabilitare de străzi locale vor efectua şi cele trei firme din asocierea SC Omni Construct Logistic SRL - EM Prime Construct SRL - SC Yda Proiect Consulting SRL, care vor împărţi cele 9.978.882,23 lei, fără TVA, din contractul cu Primăria comunei Tuzla.Cu sediul în Constanţa, firma Omni Construct Logistic SRL a fost înfiinţată în august 2013, iar în 2021, a raportat o cifră de afaceri de 19.606.434 lei, un profit de 4.332.585 lei (marjă de 22,1%) şi un număr mediu de 42 salariaţi.Înfiinţată în iunie 2006, compania EM Prime Construct SRL se remarcă prin numărul mare de angajaţi raportaţi în 2021 - nu mai puţin de 250. A raportat o cifră de afaceri de 136.263.053 lei şi un profit de 10.227.276 lei (marjă de 7,51%), având în portofoliu 43 de contracte cu statul.„Lipici” la contracte publice - 184 la număr - au cei de la Yda Proiect Consulting SRL. Firma a fost înfiinţată în aprilie 2014, iar în 2021, a raportat o cifră de afaceri de 4.104.887 lei şi un profit de 2.620.115 lei (marjă de 63,83%), obţinut cu un număr mediu de 12 angajaţi.Şi se făcu lumină la Băneasa!După asfaltări de străzi, parca-ar merge şi-un iluminat public. Astfel, firma Europlus Construct a câştigat licitaţia publică organizată de Primăria comunei Băneasa şi va executa lucrările pentru obiectivul de investiţie „Creşterea eficienţei energetice a infrastructurii de iluminat public din comuna Băneasa, judeţul Constanţa”. Autoritatea contractantă îşi doreşte un sistem de iluminat inteligent, dinamic, autonom, cu siguranţă ridicată în exploatare, pentru care a pus la bătaie un contract în valoare de 1.890.982,33 lei, fără TVA.Conform confidas.ro, firma Europlus Construct SRL a fost înfiinţată în mai 2018, iar ultimele date raportate sunt cele aferente anului 2020, când a avut o cifră de afaceri de 18.437.557 lei, un profit de 1.412.906 lei (marjă de 7.66%) şi un număr mediu de 13 salariaţi.