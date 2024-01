Liderul PUSL Constanţa, Florentin Chiforeanu, despre alegerile europarlamentare: „Primul meci este cel mai important”

Partidul Umanist Social Liberal, filiala Constanţa, începe să se promoveze din ce în ce mai mult pentru ca cetăţenii să cunoască îndeaproape din ce „aluat” este făcută această formaţiune înainte de primele alegeri electorale din 2024, cele europarlamentare, care vor avea loc pe 9, respectiv 10 iunie.Preşedintele Organizaţiei Judeţene PUSL Constanţa, Florentin Chiforeanu, a vorbit, în exclusivitate, pentru Cuget Liber despre importanţa acestor alegeri.„Într-o abordare simplistă, meciul care urmează este cel mai important. Trebuie să o luăm pas cu pas. Ne concentrăm pe alegerile europarlamentare care vor avea loc în luna iunie a acestui an. Vrem să ne îndeplinim procentul de 6 la sută şi eu sunt sigur că acest obiectiv este realizabil. Pentru a realiza acest obiectiv, avem nevoie de trei mari linii. În primul rând vorbesc despre valoarea calităţii de membru a ţării noastre a Uniunii Europene. Dacă facem parte dintre aceste state care sunt membre UE, atunci înseamnă că avem oameni valoroşi pe care să îi trimitem la Parlamentul European să ne reprezinte. Consider că este binevenit faptul de a-i face pe alegători să înţeleagă structura organizaţiei noastre, dar şi structura UE. Uniunea Europeană este cea mai avansată organizaţie din toate timpurile pe acest glob pământesc. La momentul actual, 27 de state suverane convieţuiesc în deplină armonie şi sub condiţia votului unanim. Apoi trebuie să mai vorbim şi despre necesitatea tuturor românilor de a lua parte la actul decizional al Uniunii Europene prin reprezentanţii săi, adică prin europarlamentari. Vreau să vă mai amintesc un aspect foarte important. De când facem parte din UE, România a primit cu 80 de miliarde de euro mai mult decât a cheltuit în tot acest timp. Nu în ultimul rând, vreau să vă vorbesc şi despre maniera umanistă în care PUSL va reprezenta alegătorii în Parlamentul European. Vrem să alegem cei mai buni oameni pe care să îi trimitem acolo şi să îi reprezinte pe români exact aşa cum trebuie. Trebuie să avem grijă de specificul şi tradiţiile ţării noastre pentru ca aceasta să fie apărată şi bine reprezentată alături de interesele celorlalte state membre UE”, a declarat Florentin Chiforeanu, liderul PUSL Constanţa.Florentin Chiforeanu şi-a prezentat astfel ideile pentru alegerile europarlamentare care vor avea loc în acest an. Desigur, acesta mai are multe de spus, însă aşa cum ne-a explicat, toate lucrurile vor veni la timpul lor.Reamintim şi faptul că, până în acest moment, Organizaţia Judeţeană PUSL Constanţa are un procent de 4 la sută, conform ultimelor sondaje realizate la nivel local.