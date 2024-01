Organizaţia Judeţeană PUSL Constanţa a organizat joi o conferinţă de presă în cadrul căreia s-au dezbătut mai multe teme de interes local şi naţional. La eveniment au luat parte preşedintele Organizaţiei Judeţene PUSL Constanţa, Florentin Chiforeanu, preşedintele Organizaţiei Municipale PUSL Constanţa şi totodată candidatul la Primăria Constanța din partea acestui partid, Gihan Eserghep, preşedinta filialei PUSL Medgidia Mirabela Cherim şi candidatul din partea PUSL la Primăria Tuzla, Gheorghe Nebunu.„Reușim în luna ianuarie să înființăm 10 filiale noi. Data oficială va fi 24 ianuarie. Vom avea filiale la Peștera, Cobadin, Castelu, Lumina, Techirghiol, Mircea Vodă, Ciobanu, Hârşova, Ostrov și Cernavodă. Șefilor de filiale le e frică de primari. Dacă spun ce nu trebuie, se gândesc că primarul se răzbună. Noi vrem să îi convingem să nu se mai teamă de acei primari. Pe 1 Martie 2024 vom organiza Conferința Județeană a Organizației PUSL Constanța. Vom vorbi și despre abordarea alegerilor parlamentare din iunie. Trebuie să convingem oamenii despre însemnătatea și valoarea calității de membru a României în interiorul Uniunii Europene. Este necesar ca noi românii să folosim acest drept de a vota și de a fi membrii UE. Este bine că acești oameni care ne reprezintă în Parlamentul European să aparțină partidului nostru. Trebuie să avem o abordare umanistă. Această abordare trebuie să protejeze omul. AUR și Diana Şoşoacă la Bruxelles pentru România va fi o lovitură mai mare decât mineriadele. Îi invit pe cetățenii judeţului Constanţa să se trezească”, a declarat Florentin Chiforeanu.Totodată, el a făcut referire şi la declaraţia pe care preşedintele CJC, Mihai Lupu, a oferit-o în presa constănţeană în urmă cu câteva zile. Mihai Lupu a lăudat PUSL şi a spus că ochii celorlalte formaţiuni ar trebui să fie aţintiţi şi spre acest partid.„Iată că aceste luni au făcut să ieşim din zona partidelor neînsemnate şi să se vorbească despre noi la superlativ. Orice persoană care împărtăşeşte valorile umaniste este binevenită în acest partid. Nu sunt iniţiate contacte sau discuţii în acest sens cu Mihai Lupu şi cu nimeni până acum”, a mai spus Florentin Chiforeanu.Gihan Eserghep a ţinut să vorbească despre anumite probleme care sunt prezente în oraşul Constanţa.„Ne vom strădui să promovăm o politică în slujba cetățeanului. Primăria trebuie să devină deschisă către populație. Programul trebuie adaptat nevoilor populației. Nu toată lumea lucrează de la ora 8:00 la ora 16:00. Programul pentru cetățean trebuie să fie până la ora 20:00. Cel puțin! Este inadmisibil ca în secolul în care trăim să nu rămână nimeni de muncă în weekend la Primăria Constanța. Toți zic că în 6 luni se vor închide șantierele. Care este logica? În intersecția de la Casa de Cultură se montează stâlpișori în jurul insulelor. Din metru în metru. Care este logica? Asta înseamnă cheltuire de bani în mod inutil. Nu există o coordonare și o conexiune între aceste lucrări. Pe strada Ștefan cel Mare dacă din greșeală se întâmplă vreo nenorocire, nu poate intra nicio salvare sau mașina de pompieri”, a declarat Gihan Eserghep.La Medgidia PUSL are deja filială iar preşedinta acesteia este Mirabela Cherim.„Eu consider că avem un grup destul de mare de susţinători în Medgidi. Nu avem candidat pentru funcţia de primar”, a spus ea.Gheorghe Nebunu candidează pentru funcţia de primar în localitatea Tuzla şi este sută la sută sigur că va câştiga această poziţie.„La Tuzla infrastructura lasă de dorit. Dacă vedeţi străzile din localitate, sunt un adevărat dezastru. Sperăm să dezvoltăm această localitate. Am şanse sută la sută să ajung primar la Tuzla. Eu cred că plec cu prima şansă. Nimeni nu candidează doar de dragul de a candida. Am forţa să mă bat şi cu PNL şi cu PSD. Eu mă bazez foarte mult pe populaţie”, a spus şi Gheorghe Nebunu.