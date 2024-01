Prof. Ioana-Steluța Manea, despre simulările din ianuarie: „Pentru cei dintr-a opta mi se pare mult prea mult!”

Începând cu 18 ianuarie, în județul Constanța se organizează o nouă rundă de simulări ale probelor scrise la Evaluarea Națională, respectiv joi la Limba și literatura română, iar vineri, 19 ianuarie, la Matematică. În zilele de 22, 23, 25 ianuarie urmează simulările județene ale probelor de Bacalaureat.Și asta în condițiile în care peste doar două săptămâni debutează simulările naționale ale examenelor, în organizarea Ministerului Educației.Nu contestă nimeni importanța acestor activități în familiarizarea elevilor cu rigorile examenelor naționale, dar chiar și reprezentanții Ministerului Educației au recomandat inspectorilor școlari să renunțe la simulările județene ale examenelor naționale, deoarece sunt prea aproape de simulările naționale, potrivit surselor edupedu.ro , și ar fi dificilă colectarea datelor.În luna decembrie, în articolul din „Cuget Liber” intitulat „Profesori constănțeni, supărați pe IȘJ. «Toți au anulat simulările din ianuarie, doar noi suntem mai cu moț»” reiteram motivele cadrelor didactice cu referire la „densitatea” acestor activități, în condițiile în care o serie de inspectorate au renunțat la sesiunile de simulare din ianuarie.„Consider că-n ianuarie simularea nu-și are rostul în genere”Zilele acestea, ne-a atras atenția opinia unui profesoru de matematică Ioana-Steluța Manea, de la Liceul Teoretic „Emil Racoviță” din Techirghiol, apreciată de zeci de colegi de breaslă.„Simularea județeană din decembrie a fost bine-venită, chiar dac-am pierdut ore. Subiecte echilibrate, un duș rece pentru unii elevi.Dar, întrucât există un dar, nu văd noima unei simulări județene-n ianuarie, în condițiile-n care cei dintr-a opta au simulare națională la-nceputul lui februarie. Adică dăm simulare județeană în penultima săptămână dinaintea vacanței de Crăciun, urmează corectarea ei, discuțiile de rigoare, mai trebuie să și predăm, vine vacanța de iarnă, o vacanță-n care toți se odihnesc, începe un alt modul și, hop, iar simulare săptămâna viitoare. Cu alte cuvinte iarăși se pierd ore. Și voi pierde chiar trei ore. Ca apoi,la-nceputul lui februarie, cea națională, o simulare importantă. Când ne mai predăm materia? Pentru cei dintr-a opta mi se pare mult prea mult. Mi-aduc aminte că anul trecut mă-ntrebau niște elevi foarte buni, dintr-a XII-a, de la un liceu din Constanța: «Pentru ce dăm simulare-n ianuarie și pierdem iar ore? S-a schimbat ceva în două-trei săptămâni când practic toți ne-am bucurat de Sărbători și de vacanță?». Și erau elevi buni, conștiincioși, de la mate-info, care-au luat note mari la Bac în vară, dar nu vedeau rostul simulărilor din ianuarie. Nici eu nu-l văd, iar dacă mă gândesc la cei dintr-a opta cu-atât mai mult. Bravo, Inspectoratului din Iași că a renunțat la simularea județeană din ianuarie, dat fiind că ar fi fost foarte aproape de cea națională din februarie”, a comentat, asumat, la revenirea din vacanța de iarnă, prof. Ioana-Steluța Manea, cadru didactic constănțean distins cu titlul de Profesor MERITO.Ea a adăugat că „De obicei, în vacanța de Crăciun elevii nu-nvață, nici nu prea e timp cu sărbătorile, iar unii uită și ce știau. Mă refer în special la elevii de liceu acum. După vacanță e necesară adesea o reactualizare a materiei, mai trebuie să și predăm, să dăm și teste, de-aceea consider că-n ianuarie simularea nu-și are rostul în genere. Dar postarea mea a fost mai mult legată de clasa a opta, dat fiind că au simularea-n februarie”, a mai comentat același cadru didactic asumat.Reamintim că simularea la nivel național organizată de Ministerul Educației pentru Evaluarea Națională la clasa a VIII-a 2024 se va susține la începutul lunii februarie, în zilele de 5, 6 și 7. Iar simularea de Bacalaureat 2024 va avea loc o lună mai târziu, în perioada 4-7 martie.