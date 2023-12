”Epistole către Ovidiu”, o carte emblematică pentru spațiul dobrogean, va fi lansată la Biblioteca Județeană

Joi, 14 decembrie 2023, de la ora 17,30, în Aula Bibliotecii Județene „Ioan N. Roman” Constanța, va avea loc un eveniment pregătit într-o manieră mai aparte. Este vorba despre lansarea cărții „Epistole către Ovidiu / Letters to Ovid / Lettres à Ovide”, (Editura Eikon, 2023) în prezența editorului Ion Codrescu, conf. univ. dr. în Istoria artei la Universitatea „Ovidius” din Constanța, avându-i ca invitați pe prof. univ. dr. Ioan Stanomir, prof. univ. dr. habil. Angelo Mitchievici și scriitorul Ovidiu Dunăreanu, membru al Filialei Dobrogea a Uniunii Scriitorilor din România, cu toții prezenți cu un text în volum.Lansat la târgul de carte GAUDEAMUS ce a avut loc la București luna trecută, volumul conține o serie de scrisori în română, engleză și franceză, dinspre prezent spre trecut, care îl au ca adresant pe nimeni altul decât cel mai mare poet al latinității, Publius Ovidius Naso, inițiind un dialog in absentia cu o mare personalitate. De asemenea, această carte adună contribuțiile unor intelectuali, scriitori din toate părțile lumii, Franța, SUA, Elveția, Spania, Canada, Marea Britanie, Suedia, Japonia, voci distincte care subliniază indirect moștenirea culturală comună pe care o reprezintă opera poetică a lui Ovidius. Fiecare scrisoare constituie indirect și un exercițiu de admirație care deschide către un imaginar orizont de posibilitate, acela al unei comunicări dincolo de timp cu acest creator extraordinar care a fost Ovidius. Într-un fel, cartea desenează o hartă imaginară a unui dialog care unește câteva din marile culturi pentru care opera literară a lui Ovidius reprezintă un reper fundamental.Însă, mai mult decât orice, cartea este emblematică pentru spațiul cultural dobrogean, pentru orașul Constanța, fostul oraș Tomis care l-a găzduit pe marele poet în exilul său și care a prilejuit scrierea unor opere precum „Tristia și Pontica” (Epistulae ex Ponto). De asemenea, ea a fost ilustrată de către Ion Codrescu cu minunate lucrări de grafică, evocând, de o manieră impresionistă, stări sufletești pe care opera și personalitatea acestui poet i le-a indus.Lansarea cărții se încheie cu o degustare de vin asigurată de către S.C. Podgoria Ovidius SRL, prin bunăvoința directorului Ion Ștefan.De asemenea, Restaurantul japonez Tokyo Rikiya din Constanța, prin amabilitatea domnului Watanabe Takehiro, va însoți degustarea vinului cu câteva platouri de sushi.Evenimentele organizate în cadrul Bibliotecii Județene „Ioan N. Roman” Constanța sunt promovate atât pe website-ul instituției, https://bjconstanta.ro/, cât şi pe pagina de Facebook a acesteia.