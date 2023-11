ASTĂZI, eveniment dedicat expunerii excesive la tehnologie „Părinți și copii în lumea digitală”, la Biblioteca județeană

Miercuri, 22 noiembrie 2023, de la ora 16:00, Biblioteca Județeană „Ioan N. Roman” Constanța găzduiește evenimentul „Părinți și copii în lumea digitală”, organizat de Comunitatea Femeia Leader.Evenimentul „Părinți și copii în lumea digitală” dorește să aducă în atenția adulților informații utile și eventuale soluții la provocările lumii digitale în care trăim.Organizatorii intenționează să răspundă la întrebări precum: Cum ne putem adapta la schimbările tehnologiei? Ce impact au aceste schimbări asupra noastră și a copiilor noștri? Care sunt pericolele la care sunt expuși copiii noștri? Cum recunoaștem pericolele și ce putem face?Vor fi prezenți la eveniment în calitate de speakeri: Alin Chiriac, antreprenor cu experiență de 20 de ani în Marketing și Comunicare și fondator Adfaber.org, organizație care ajută elevii și profesorii să dezvolte acele competențe necesare și conectate la nevoile lumii actuale; Teodora Calipetre, avocat și cofondator al Proiectului „Fii Avocat în Școala Ta” (FAST); Monica Sărăcescu, psiholog cu o experiență de peste 10 ani și fondatoarea Programului Educațional „Adolescenți fericiți, părinți împliniți!”.Evenimentul va fi prezentat de către Oana Yücel, membru cofondator Comunitatea Femeia Leader. Ea este coach & trainer cu experiență în zona de leadership, comunicare și atitudine, speaker TEDx, autor, realizator al emisiunii de educație și dezvoltare personală „De vorbă cu Oana” la Constanța TV online și coautor al „Ghidului de educație și dezvoltare personală pentru tineri, Construiește-ți viitorul” împreună cu membri voluntari din Asociația Maxwell.Oana Yücel consideră că „Educația, sub orice formă (anteprenorială, digitală, juridică, financiară etc.), pentru cei mici și cei mari, înseamnă evoluție”.Inițiatorii acestui eveniment își doresc să atingă următoarele obiective: Conștientizarea provocărilor reale și actuale ale tinerilor și părinților în Lumea Digitală; Identificarea soluțiilor pentru adaptarea părințiilor și copiilor în Lumea Digitală din prezent; Crearea unui cadru prielnic pentru un dialog deschis între participanți și speakeri; Acces la experți din diferite domenii de acticitate (IT, juridic, psihologie).