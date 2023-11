„Universuri paralele” și „Jocuri în curtea din spate” – spectacolele finalului de noiembrie la Teatrul de Stat Constanța

Sâmbătă, 25 noiembrie, de la ora 19:00, la Sala Studio din strada Ion Lahovari nr. 2A, publicul constănțean este invitat la spectacolul „Universuri Paralele” de David Lindsay-Abaire, în regia lui Radu Iacoban, scenografia Tudor Prodan, care îi are în distribuție pe Mihaela Velicu, Ecaterina Lupu, Lucian Iftime, Lana Moscaliuc și Theodor Șoptelea.O ceartă între două fete într-un bar se soldează cu un pumn; sora cea mică își enervează sora mai mare și cicălitoare; la masa în familie, evident că trebuie să vorbim despre politică și, evident că nu iese bine, așa că ajungem la teoriile conspirației; „nu am mai făcut sex de opt luni” dar, „cine ține evidența?”Interacțiuni obișnuite, relații obișnuite, zile obișnuite, dar ceva lipsește... toate lucrurile astea pe care le-am trăit zi de zi acum parcă merg în gol.Viața perfectă a unui cuplu este dată peste cap atunci când fiul, Danny, moare într-un accident. Cei doi soți fac eforturi să își continue existențele, fiecare încercând un alt fel de a depăși tragedia, dar se întâlnesc în final în decizia tacită de a accepta că durerea nu se va sfârși niciodată.Spectacolul se constituie într-o autopsie a tragediei, investigând, cu meticulozitate, cu empatie și cu umor, profunzimile durerii și felul în care personajele implicate gestionează diversele ei faze.Piesa lui David Lindsay-Abaire a fost premiată în 2007 cu Pulitzer, iar în 2010 a fost ecranizată, cu Nicole Kidman în rolul principal.Duminică, 26 noiembrie, de la ora 19:00, tot la Sala Studio, a fost programată o reprezentație a spectacolului „Jocuri în curtea din spate” de Edna Mazya, regia Diana Mititelu, scenografia Răzvan Bordoș, cu Ecaterina Lupu, Andrei Bibire, Cătălin Bucur, Theodor Șoptelea și Ștefan Mihai. După reprezentație va avea loc o dezbatere, pornind de la tema importantă propusă spectatorilor: abuzul, cauzele lui psihologice, impactul pe care îl are asupra victimei cât și modalități de prevenire a acestuia.„Jocuri în curtea din spate e un spectacol care ar trebui văzut de copii, părinţi şi profesori, şi ulterior gândit şi disecat la rece. El arată cât de relative sunt faptele noastre şi pune în lumină relaţiile dintre adolescenţi şi motivaţiile pentru care, sub pretextul unui joc erotic, aceştia îşi distrug propriile destine. Astfel ne e oferită o lecţie dură despre maturizarea precoce, manipulare şi responsabilitate”. (Teodora Ghica - „Repercusiunile jocului - Jocuri în curtea din spate la DbutanT, 2020”)„Jocuri în curtea din spate” este o radiografie a psihicului adolescentin, o poveste despre patru băieți și o fată care trăiesc ultima lor zi de libertate, de copilărie, de nevinovăție. Ultima zi fără consecințe! Piesa s-a bucurat de un succes enorm atât în Israel, cât și în alte țări în care a fost montată, mai ales pentru că transpune o poveste adevărată, a procesului agresorilor în cazul unui viol asupra unei adolescente de 14 ani, întâmplat într-o comunitate rurală din nordul țării. Cazul i-a șocat pe israelieni, iar achitarea inițială a făptașilor a declanșat proteste masive în toată țara. Publicitatea din jurul procesului a determinat mai multe femei să capete curaj și să raporteze diverse forme de agresiune ținute sub tăcere.Biletele pot fi cumpărate online, pe platforma MyStage și de la agenția de bilete a TSC din Bulevardul Tomis nr. 97.