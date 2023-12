Târg cu scop caritabil la Colegiul „Mihai Eminescu”

Pe holurile Colegiului Naţional „Mihai Eminescu” din Constanța săptămâna aceasta, de Moș Nicolae, într-o atmosferă de veselie specifică sărbătorilor de iarnă s-a lansat o adevărată întrecere a celor mai bune… „prăjiturese”.Evenimentul a fost prilejuit de demararea acțiunilor de voluntariat specifice acestei perioade de sfârșit de an, prin organizarea târgului de prăjituri „Winter Bake Sale – Fă bine şi fii dulce!", un proiect de suflet, cu tradiție, care a ajuns în acest an școlar la cea de-a VI-a ediție.Scopul activității constă în strângerea de fonduri pentru copiii şi tinerii proveniți din categorii sociale vulnerabile: beneficiarii Asociației MUSIC FOR AUTISM şi copiii de la Centrul de Zi Isaccea.