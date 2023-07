Experiență berlineză în educație digitală pentru profesori ai Colegiului "Mihai Eminescu" Constanța

Încântată de oportunitatea pe care au avut-o colegele sale - Nicoleta Benchea, Teodora Ceti, Monica Condrea, Laura Mavrodin, Domnica Măndescu și Elena Menaef-Rădulescu -, prof. Bianca-Virginia Ibadula, directorul Colegiului „Eminescu”, consideră că aceste perfecționări continue, chiar și în vacanță, sunt foarte necesare pentru a fi în pas cu noile schimbări în educația europeană.



Metode didactice moderne, cu ajutorul tehnicii digitale





În cele cinci zile de curs, profesorii constănțeni au descoperit tehnici de lucru colaborative, noi canale digitale de comunicare cu elevii, importanța creativității în procesul didactic, amenințările și oportunitățile oferite de ChatGPT, noi VTS (Visual Thinking Strategies).





Profesorul Nicoleta Benchea mărturisea că acest curs a fost o oportunitate pentru a schimba experiențe cu profesori din alte țări, precum și pentru dezvoltarea competențelor digitale, lingvistice și social-culturale. „Astfel, în actul educațional voi avea ocazia să folosesc metode didactice moderne folosind noile tehnologii pentru formarea gândirii critice, optimizarea comunicării și înlesnirea colaborării atât cu elevii, cât și cu partenerii educaționali”, afirma prof. Benchea.





Opinie împărtășită și de profesorul Teodora Ceti: „Întâlnirea cu profesori din alte țări europene este, de fiecare dată, plină de emoții și curiozități. Fiecare dintre noi dorește să afle amănunte despre sistemul de învățământ în care își desfășoară activitatea colegii, despre tehnicile de lucru folosite, despre cerințele elevilor și, de ce nu, despre fiecare țară și școală în parte. Ne-am bucurat să împărtășim din experiențele noastre și, în acest mod, am aflat tehnici digitale noi de lucru pentru o mai bună colaborare, comunicare, creativitate și pentru dezvoltarea gândirii critice”.





Pentru prof. Laura Mavrodin, acest curs a constituit un instrument de folosire a tehnologiilor digitale pentru a îmbunătăți și a inova lecțiile la clasă. „Accentul pe educația digitală, de calitate, este unul dintre scopurile pe care și le propune Uniunea Europeană pentru viitor, iar acest curs a reușit să ne introducă în lumea digitală a școlii, cu multe activități practice, cu facilitarea accesului la resurse educaționale și platforme inovative. Am avut posibilitatea să ne transformăm în elevi și să privim lucrurile din perspectiva lor, lucrând pe perechi, în grupuri, dar și individual, am dat frâu liber imaginației și am descoperit aplicații interesante pe care cu siguranță și elevii noștri le vor îndrăgi. Creativitatea, colaborarea, comunicarea și gândirea critică au fost cuvintele cheie ale tuturor activităților, pe cât de diverse, pe atât de interesante. De asemenea, am avut oportunitatea de a socializa, de a compara idei noi de predare, dar și de a afla provocările cu care se confruntă și alte sisteme educaționale din țări precum Spania, Ungaria, Croația, Cehia, Cipru și de a constata că scopurile noastre educaționale sunt comune, și anume accentul pe o educație de calitate, inovativă, digitală, în care elevul să se implice în mod activ și responsabil”, a mai adăugat același profesor.





Cursul a fost furnizat de Europass Teachers Academy și programul propus a constat în cinci zile de cursuri, care au inclus și activități practice, și o zi dedicată activităților culturale.