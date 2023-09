Colaborările Erasmus reluate la Colegiul „Mihai Eminescu” Constanța

În anul școlar 2022-2023, Colegiul Național „Mihai Eminescu” Constanțaa desfășurat un adevărat tur de forță, reușind să obțină rezultate extraordinare în cadrul colaborărilor Erasmus derulate atât de elevi, cât și de profesori.Astfel, s-au finalizat activitățile și mobilitățile pentru proiectele „P.O.L.L.E.N.”- Nr. 2020-1-FR01-KA229-080120_4 și R.E.S.I.LIEN.T. - Nr. 2020-1-IT02-KA229-079180_2, KA229-parteneriate strategice - schimburi interșcolare, cu mobilități în Turcia, Franța, Spania, Italia.Elevii s-au putut bucura, de asemenea, de două mobilități în cadrul anului II al Acreditarii Erasmus în Zlin, Cehia și Örnsköldsvik, Suedia, unde 25 de elevi eminescieni au călătorit și realizat activități pentru proiectele: „Geogebra in Maths-digital competences" și Health, media literacy, gym culture and outdoor living European identity, security and democracy”.În cadrul Acreditării Erasmus nici profesorii nu au fost uitați! Colegiul a primit vizita a două delegații de profesori din Suedia și Germania, care timp de paisprezece zile au desfășurat activități de tip job-shadowing. La rândul lor, șapte profesori ai colegiului au participat la același tip de activități în Belgia și Spania. Ba mai mult, alte unsprezece cadre didactice din cadrul CNME au participat la patru cursuri de formare în Spania și Germania.Făcând un bilanț al tuturor activităților pentru anul școlar precedent, colegiul nostru, datorită proiectelor Erasmus, a oferit oportunitatea ca peste 46 de elevi și 31 de profesori să aibă experiențe de învățare prin mobilități în Europa și aproximativ 50 elevi și 18 profesori din Europa au vizitat școala și orașul nostru.În această lună, zece elevi și doi profesori vor participa la o mobilitate în Suedia în cadrul anului III din Acreditarea, Erasmus. În noiembrie, opt elevi și doi profesori vor călători in Belgia, iar în luna martie, în Germania! Concomitent cu aceste mobilități, Colegiul Național „Mihai Eminescu” Constanța va găzdui aproximativ 50 de elevi și opt profesori.