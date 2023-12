Scriitoarea Mihaela Meravei lansează două volume de poezie, la Biblioteca Județeană

Astăzi, 4 decembrie, începând cu ora 18, la Biblioteca Județeană „Ioan N. Roman” Constanța, are loc lansarea volumelor de poezie „In illo tempore” (Editura Ex Ponto, 2022) și „Celelalte cinci degete” (Editura Ex Ponto, 2023) ale scriitoarei Mihaela MERAVEI, membru al Filialei Dobrogea a Uniunii Scriitorilor din România.„Fiecare nouă apariție editorială a Mihaelei Meravei a venit cu nuanțe sugestive convingătoare ale discursului liric și perspective de creație dintre cele mai elevate. Poeta este dezinvoltă, se exprimă în largul ei, debordând de energii și de viziuni neașteptate. Pentru conturarea unei reverii originale, ea pune în mișcare trăiri și idei admirabile.Poemele Mihaelei Meravei atestă un nonconformism ce le dă o notă postmodernistă. Ținta lor esențială este emoția veritabilă și semnificațiile unor trăiri profunde, ce contaminează și înnobilează întreg universul liricii sale. Poemele se remarcă nu numai prin frumusețe și puritate, ci și printr-o sinceritate a lucidității și a unei ironii subtextuale bine temperate.” (Ovidiu Dunăreanu)„Cititorul se trezește retrăind împreună cu autoarea emoții extraordinare în matricea întrebărilor, în punțile dintre viitor și trecut, în călătoria între (ano)timpurile/ legate cu imperii de ceață pentru a observa frumusețea nopții ce ține soarele-n buiestru. Poemele nu pot fi citite dintr-o singură respirație pentru că te fac să tresari tot timpul. Versurile sunt înțepături plăcute, rebele, care pătrund în suflet. Nu există distanță între interior și exterior: interiorul devine imediat exterior, pagină scrisă. Poezia este muzicalitate, abstractizare, sugestie, este o ieșire dintr-un ,,acum și aici” constipat, reprezintă ocazia de a pune în discuție simboluri, teme.” (Nastasia Savin)Cartea va fi prezentată de către redactorul-șef al revistei Ex Ponto, prozatorul Ovidiu Dunăreanu și prof. univ. dr. habil. Angelo Mitchievici.Lansarea cărții se încheie cu o sesiune de autografe pe care le va acorda autoarea, Mihaela Meravei.Evenimentele organizate în cadrul Bibliotecii Județene „Ioan N. Roman” Constanța sunt promovate atât pe website-ul instituției, https://bjconstanta.ro/, cât şi pe pagina de Facebook a acesteia.