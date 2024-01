Amalia Niţă, războinica din ring. Constănţeanca susţine un meci important în Serbia

Atunci când vine vorba de sport nu discutăm doar despre fotbal, care ştim cu toţii că este „sportul rege” sau despre alte discipline extrem de cunoscute şi accesibile oamenilor de rând. Sportul în Constanţa a dat campioni la diferite discipline şi una dintre acestea este boxul.Puţină lume ştie faptul că oraşul de la malul mării are o campioană la box, o fată care a dat dovadă de un devotament incredibil până în prezent, iar de valoare nici nu se mai pune problema.Vorbim despre Amalia Niță, care va boxa în finala turneului „Nations Cup” din Serbia.Având un an competițional încărcat, pugilista Amalia Niță de la CSM Constanța și-a început pregătirile devreme, având de la începutul anului un cantonament efectuat cu lotul național de senioare la Complexul Sportiv Național „Lia Manoliu” din capitală.În perioada 14-21 ianuarie, sub conducerea antrenorilor de la lotul național, Adrian și Mihaela Lăcătuș, Amalia Niță participă la cea de-a 13-a ediție a turneului internațional „Nations Cup” programat în orașul Sombor din Serbia.Constănțeanca este neînvinsă în carieră și pentru a evita o întâlnire cu ea, câteva sportive și-au schimbat categoriile la care vor boxa.Duminică, în finala categoriei 75 kg, Amalia Niță se va confrunta cu Kseniia Prusakova din Rusia și sportiva noastră își dorește să înceapă anul cu un trofeu.La CSM Constanța, Amalia este pregătită de antrenorii Mihai Constantin și Ionuț Bodîlcu.Amalia Niţă nu este un nume nou în acest sport. Ea are o multitudine de meciuri în picioare şi nu de puţine ori adversarele sale au ieşit „şifonate” din ring.Tânăra, care este originară din comuna Lumina, judeţul Constanţa, a luptat în trecut pentru Clubul Sportiv Medgidia, iar acum face performanţă în culorile celor de la Clubul Municipal Constanţa.Amalia Niţă este un exemplu şi în viaţa cotidiană, ea fiind foarte atentă la studiile pe care le urmează şi având rezultate deosebite la învăţătură.Se spune de cele mai multe ori că boxul naşte, nu doar campioni, ci şi adevărate caractere.Chiar dacă este greu de crezut că o femeie poate excela în acest sport, iată că Amalia ne demonstrează zi de zi tuturor că munceşte cu trudă şi se zbate pentru a ajunge pe culmile succesului.Amalia Niţă a cucerit până în prezent o salbă impresionantă de medalii şi i-a făcut mândrii pe membrii familiei, pe prieteni, dar şi pe locuitorii din comuna Lumina.Acum, sub îndrumarea maestrului Lăcătuş, Amalia Niţă poate ajunge numărul unu mondial la categoria sa de concurs şi un prim pas este acest meci pe care îl are de disputat împotriva adversarei sale.Rămâne de văzut dacă prestaţia Amaliei din ţara vecină va fi una pe aşteptările tuturor.