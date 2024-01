Lăcrămioara Perijoc: „Cel mai mare vis al meu este să fiu campioană olimpică”

Pugilista română Lăcrămioara Perijoc a afirmat, în podcastul Drumul către Medalii al Agenţiei Naţionale pentru Sport, că medalia de campioană olimpică la JO 2024 de la Paris reprezintă cel mai mare vis al său.„Cel mai mare vis al meu este să fiu campioană olimpică. La anul, ca să fie prima medalie olimpică pentru România, iar apoi să fiu un om care să fie un model sau nu neapărat un model, ci pur şi simplu să am impact în vieţile oamenilor într-un mod pozitiv. Aş vrea să îndrum sportivii sau tinerii să facă ceea ce le place şi, nu ştiu, să-şi urmeze aşa calea, să le insufle acea bucurie, acea dorinţă de a face lucrurile. Nu doar să faci sport pentru că vrea mama, că vrea tata, ci chiar să trăiască, să respire sportul ăla pe care şi-l aleg, dacă şi-l aleg ei, dacă nu, meseria pe care şi-o aleg”, a spus Perijoc.Ea s-a arătat optimistă în ceea ce priveşte participarea la întrecerea supremă de la Paris de anul viitor, unde s-a calificat în urma prestaţiei de la Jocurile Europene de la Cracovia - Malopolska (Polonia), din 2023.„Sunt atentă încă de acum la procesul meu şi la tot ce-mi intră în energie şi încerc să fiu cât pot de conectată cu acest vis, pentru că mi-l doresc de mult şi cred că e şansa mea să mi-l îndeplinesc. Cei care ştiu cât de cât cum e cu boxul zic: sunt şanse puţine. Pentru ei. Eu mă bat acum, pentru mine sunt şanse, cele mai multe şanse, pentru că m-am bătut cu cele mai bune din lume şi cred că într-o zi voi fi cea mai bună din lume. Deşi am fost cândva, trebuia să fiu cea mai bună din lume, cred că voi fi cea mai bună din lume atunci când Dumnezeu va vrea, şi va fi atunci când trebuie”, a adăugat sportiva.Perijoc este hotărâtă să nu renunţe la cariera sportivă până când nu îşi va îndeplini visul olimpic.„Până îmi ating obiectul olimpic. Am zis că dacă mi-l ating la anul, am zis că aş vrea să mă las. Dar sigur o să mă las în momentul în care simt că nu mai pot, că n-aş mai vrea să fac. Adică din punct de vedere fizic sau, nu ştiu, mental, simt că nu mai e loc pentru mine, nu mai pot să duc la nivelul la care eu vreau să duc sportul ăsta. Deci când o să simt cu adevărat, chiar o să mă las, nu o să trag de mine”.