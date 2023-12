Vasile Cîtea: „Un an de excepţie, cu 37 medalii la Mondiale şi Europene”

Boxul românesc a avut un an de excepţie în 2023, prin prisma celor 37 de medalii cucerite la Campionatele Europene şi Mondiale, la care se adaugă calificarea Lăcrămioarei Perijoc la Jocurile Olimpice, a declarat pentru preşedintele Federaţiei Române de Box, Vasile Cîtea.„Un an de excepţie, pentru că avem 37 de medalii la Campionate Europene şi Campionate Mondiale, plus calificarea la Jocurile Olimpice şi dacă punem şi rezultatele de la Campionatele Balcanice, unde am luat 41 de medalii, dacă facem un total sunt 78 de medalii internaţionale pe care România le-a adus la box în 2023, 80 dacă le adunăm şi pe cele de la Gimnaziada şcolară din Brazilia. Deci e un rezultat, zic eu, fantastic. În acest an plin de medalii, aş sublinia performanţa Lăcrămioarei Perijoc, care s-a calificat la Olimpiadă, a fost să zic aşa cireaşa de pe tort. După care vine Florin Ioniţă, care este campion european de tineret şi e un sportiv în care noi ne punem mari speranţe în viitor. Din 2024 el trece la seniori. Vom vedea dacă îl ducem la un turneu de calificare sau la un Campionat European sau îl creştem sănătos şi bine, pentru că asta este şi solicitarea antrenorului lui, Dorel Simion, să nu-l aruncăm în groapa cu lei prea devreme şi să-l pierdem. Dar pe lângă el sunt şi alţi sportivi care vin”, a spus Vasile Cîtea.Deşi Federaţia Română de Box a rămas fără bani încă din luna iunie, Vasile Cîtea a subliniat colaborarea foarte bună cu Agenţia Naţională pentru Sport şi cu Comitetul Olimpic şi Sportiv Român pentru a continua derularea activităţilor:„Toate lucrurile au fost gestionate aşa cum a trebuit, tot ce s-a solicitat de antrenori, specialişti, de cei implicaţi am făcut rost de finanţare. Am găsit înţelegere şi la Comitetul Olimpic şi Sportiv Român şi la Agenţia Naţională pentru Sport, mai ales de când a venit dna Elisabeta Lipă, care ne-a suplimentat practic bugetul de câte ori am avut nevoie. Pentru că noi am cheltuit toţi banii până în luna iunie. Şi de atunci am făcut solicitări lunare pentru ce ne mai trebuia, plus veniturile proprii din parteneriatele pe care le-am făcut noi federaţia cu autorităţile locale şi judeţene pentru a organiza Dracula Open, Centura de Aur, Centura Moldovei şi celelalte turnee care ne-au ajutat”.