Pugilistul Flavius Biea îl va înfrunta pe argentinianul Victor Hugo Exner în Mexic

Boxerul român Flavius Biea, campion mondial IBA la categoria mijlocie, îl va înfrunta pe 2 decembrie pe argentinianul Victor Hugo Exner, la categoria supermijlocie, într-o gală care va avea loc la Guadalajara (Mexic).Timişoreanul va întâlni pentru a treia oară la rând un pugilist argentinian, după ce în precedentele confruntări i-a învins pe Ruben Villalba, acasă la Timişoara, şi pe Juan Velasco, la Mioveni, în meciuri pentru centuri.În Mexic, Biea va boxa cu numărul 166 mondial al categoriei, în vârstă de 31 de ani şi măsurând 1,81 m. Victor Hugo Exner, care are porecla „Stilistul”, a debutat la profesionişti în anul 2016 şi are în palmares 10 victorii (4 KO), 14 înfrângeri (6 KO) şi 2 egaluri.Flavius Biea, care are 22 de victorii la profesionişti (10 KO) şi o înfrângere (KO), va fi nevoit să urce în greutate, partida prevăzută pentru 8 reprize urmând a se disputa la categoria supermijlocie, o categorie ce a oferit la sfârşitul anilor 2000 şi începutul anilor 2010 meciuri spectaculoase cu boxeri de clasă mondială ca Andre Ward, Carl Froch sau Lucian Bute.