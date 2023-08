Vasile Cîtea, după CE de juniori de la Ploieşti: „E un record pentru boxul românesc”

Preşedintele Federaţiei Române de Box, Vasile Cîtea, a declarat că bilanţul reuşit de pugiliştii români la Campionatele Europene pentru juniori de la Ploieşti, unul record, este ceva fabulos.„E un record pentru boxul românesc, care nu ştiu dacă va mai putea fi vreodată atins. Să câştigi 18 medalii este ceva fabulos, dintre care două de aur, trei de argint şi 13 de bronz. Fabian Stroe şi Matei Nastasiuc au câştigat medaliile de aur, dar eu zic că mai sunt trei-patru copii buni, buni, care în viitor pot emite pretenţii pentru marea performanţă. E un succes extraordinar, dar nu ar trebui să ne culcăm pe o ureche pentru că am reuşit o salbă de 18 medalii. Trebuie să muncim, să demonstrăm în continuare de la meci la meci, pentru că avem şi un Campionat Mondial de juniori în acest an. Trebuia să fie în Mexic şi clar că am fi mers cu o echipă restrânsă, dar s-a mutat în luna noiembrie în Armenia şi acolo vom merge cu cei medaliaţi la Ploieşti şi care vor rămâne într-o pregătire foarte serioasă”, a spus Vasile Cîtea.Cîtea a adăugat că Matei Nastasiuc (80 kg) a furnizat cea mai mare surpriză, câştigând duminică medalia de aur contra armeanului Haik Gahramanian: „Surpriza surprizelor a fost Nastasiuc, care a făcut un meci fabulos, un meci extraordinar şi a câştigat în faţa armeanului. Asta a fost surpriza care ne-a limpezit, după tot ce am muncit şi toate supărările care au fost pe parcurs s-au uitat, s-au şters după acest meci”.Organizarea de la Ploieşti a fost apreciată atât de oficialii Federaţiei europene de box amator (EUBC), cât şi de delegaţiile prezente la competiţie, a spus Vasile Cîtea.„Totul a fost excepţional, conform preşedintelui EUBC (Ioannis Filippatos) şi a secretarului general EUBC (Ria Ramnarine), care a fost la Ploieşti de la început până la sfârşit, conform delegaţiilor prezente, numai lucruri bune şi frumoase despre organizare, despre serviciile adiacente. Cu excepţia primelor zile când am avut nişte mici disfuncţionalităţi care sunt inerente şi care s-au reglat apoi. Vreau să mulţumesc Primăriei Ploieşti pentru implicare şi sprijin, şi-a făcut datoria extraordinar de bine”, a adăugat el.În acest an, România va mai organiza o competiţie internaţională pentru juniori, Campionatele Balcanice de box care vor avea loc la Râmnicu Vâlcea sau Călăraşi în octombrie, o decizie finală urmând să intervină în următoarea perioadă.România a încheiat cu un bilanţ de 18 medalii, 2 de aur, 3 de argint şi 13 de bronz. Fabian Stroe (cat. 56 kg) şi Matei Nastasiuc (cat. 80 kg) au obţinut medalii de aur.Medaliile de argint au fost cucerite de Rebeca Micaela Muller (cat. 50 kg), Rocio Trigos Bucur (cat. 54 kg) şi Denisa Elena Manu (cat. +80 kg).Cele 13 medalii de bronz au fost câştgiate de Nicholas Boncu (cat. 48 kg), Renato Nica (cat. 54 kg), Mario Ciprian Iofciu (cat. 57 kg), Daniel Adrian Grigorie (cat. 60 kg), Alexandru Ovidiu Suvache (cat. 66 kg), Leon Andrei Măjer (cat. +80 kg), Silvia Mihaela Meltzer (cat. 46 kg), Mirela Elisa Cojocaru (cat. 57 kg), Amalia Ţugui (cat. 63 kg), Eliza Denisa Şopterean (cat. 66 kg), Emanuela Smarandache (cat. 70 kg), Angela Emilia Tatu (cat. 75 kg), Maria Ioana Bodeştean (cat. 80 kg).România a aliniat 26 de pugilişti, 13 la masculin şi 13 la feminin, la Europenele de juniori (15 şi 16 ani), numărul total al participanţilor fiind de 378, dintre care 260 la masculin şi 118 la feminin.