Claudia Nechita, victorioasă în primul ei meci la Mondialele de Box Feminin de la New Delhi

Pugilista română Claudia Nechita a învins-o la puncte pe mexicanca Jennifer Yazmin Carrillo (5-0), joi, în primul ei meci la categoria 57 kg, din cadrul Campionatelor Mondiale de box feminin de la New Delhi.Claudia Nechita, de la CSA Steaua, locul cinci la JO de la Tokyo, a dominat-o clar pe pugilista mexicană şi s-a impus cu o decizie de 5-0, după ce a câştigat fiecare repriză a luptei.În optimile de finală, Nechita va înfrunta însă o adversară foarte bună, taiwaneza Yu-Ting Lin, campioană mondială în 2018 la 54 kg şi în 2022 la categoria 57 kg. Taiwaneza mai are două titluri de campioană a Asiei, în 2017 şi în 2019.Tot joi, Alexandra Gheorghe a fost învinsă la puncte de belarusa Iulia Apanasovici (1-4), la cat. 52 kg.La cat. 54 kg, Lăcrămioara Perijoc, este calificată direct în optimi, unde va boxa pe 18 martie cu învingătoarea din meciul Hanna Lakkotar (Ungaria) - Preeti Dahiya (India).Pe 18 martie urcă în ring şi Loredana Marin (cat. 60 kg), care o va înfrunta în primul tur pe tunisianca Mariem Homrani, participantă la JO de la Tokyo.La New Delhi au făcut deplasarea patru pugiliste române: Lăcrămioara Perijoc (categoria 54 kg), vicecampioană mondială, Claudia Nechita (cat. 57 kg), clasată pe locul cinci la JO de la Tokyo, Loredana Marin (cat. 60 kg), campioană europeană de tineret, toate de la CSA Steaua, şi Alexandra Gheorghe (cat. 52 kg), de la CSM Slatina. Ele sunt însoţite de antrenorii Adrian şi Mihaela Lăcătuş.Competiţia mondială se desfăşoară cu participarea a peste 300 sportive din 65 de ţări, în sala de 6.000 de locuri KD Jadhav din capitala Indiei.