Adrian Lăcătuş îşi doreşte medalii la Mondialele de la New Delhi

Antrenorul coordonator al lotului de box senioare, Adrian Lăcătuş, a declarat pentru Agerpres că îşi doreşte una-două medalii la Campionatele Mondiale de box feminin de la New Delhi (15-26 martie).„Suntem în linie dreaptă cu pregătirea, vom merge cu patru senioare mari şi late, nu am mai mult. E un Campionat Mondial în India, destul de greu, şi să mă duc să mă plimb, nu am cu cine. Astea sunt fetele care au valoare cât de cât acum. De regulă, eu îmi pun obiective măreţe, una-două medalii, dar toate fetele au şansele lor. Depinde şi un pic de arbitraj, ca de obicei la noi, şi sigur şi de noroc acum. Eu mă bazez şi pe faptul că sunt şapte-opt ţări care boicotează aceste Mondiale. Nu sunt cele mai valoroase, dar sunt ţări care au tradiţie. Puţină lume a înţeles că în 2019, când a ieşit Loredana Marin campioană europeană, cinci ţări care erau pretendente la medalie nu s-au prezentat. A fost pandemia de Covid-19 atunci”, a spus Adrian Lăcătuş.Lăcrămioara Perijoc, Claudia Nechita şi Loredana Marin au cele mai mari şanse la medalii, conform antrenorului lor.„Noi am fost la două turnee anul ăsta, în ianuarie am fost în Serbia, după aceea am fost în Maroc, apoi am tras nişte concluzii, am văzut nişte greşeli care le-au făcut acolo şi am încercat să le remediem. Sper ca acum să meargă mai bine decât au mers la turneele respective. Eu mă aştept la fiecare dintre ele să facă o figură frumoasă, să facă un salt, dar valoric, dacă stau şi mă gândesc, Lăcrămioara, Claudia şi Loredana sunt cele trei care au şi carte de vizită, şi experienţă. Mai puţin Alexandra Gheorghe, care este vicecampioană europeană de junioare, dar are 20 de ani şi nu este coaptă, să zic aşa”, a declarat Lăcătuş.