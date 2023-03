Alpinistul Gabriel Băicuş va escalada vârful himalayan K2

Alpinistul Gabriel Băicuş va pleca într-o nouă expediţie în Asia Centrală, pentru a escalada vârful himalayan K2, al doilea cel mai înalt munte din lume şi unul dintre cei mai greu de urcat, potrivit unui comunicat remis Agerpres.Expediţia vine la doar un an după ce sportivul a reuşit să marcheze o premieră pentru alpinismul autohton, devenind primul român care a atins vârfurile Everest şi Lhotse în 24 de ore, fără întoarcere în tabăra de bază.Cunoscut şi sub denumirea de „Muntele Sălbatic”, K2 are o altitudine de 8.611 metri. Gigantul este considerat de mulţi alpinişti ca fiind mai dificil de escaladat decât Everest, din punct de vedere tehnic, terenul fiind mai accidentat, cu risc crescut de avalanşă şi vreme imprevizibilă. Sunt condiţii care au făcut ca pe acest vârf să ajungă de zece ori mai puţini alpinişti decât pe Everest.Expediţia va începe în luna iunie a acestui an şi va dura aproximativ 50 de zile. Ascensiunea se preconizează a fi una extrem de dificilă, mai ales că alpinistul român îşi propune să urce fără oxigen suplimentar şi fără ajutorul şerpaşilor. Cucerirea vârfului K2 face parte din proiectul „Himalaya 148”, prin care Gabriel Băicuş şi-a propus să escaladeze toate cele 14 vârfuri de peste 8.000 de metri din lanţul muntos Himalaya - Karakorum.„K2 este cel de-al patrulea vârf de peste 8.000 de metri pe care îl voi escalada în cadrul proiectului Himalaya 148. Ascensiunea va fi cu siguranţă cea mai mare provocare de până acum, nu doar din prisma faptului că vremea este imprevizibilă, iar traseul are numeroase secţiuni expuse, aşa cum este zona Bottleneck de la 8.200 de metri altitudine, un culoar îngust cu pereţi de gheaţă care stau să se desprindă, ci şi pentru că îmi doresc să ajung în vârf fără oxigen suplimentar şi fără ajutorul şerpaşilor”, spune Gabriel Băicuş.