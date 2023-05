Visele devin realitate atunci când crezi în ele! "Baletul este unica mea pasiune"

„Eu eram la o școală mai de masă, să spun așa, și am zis hai, să vedem dacă fac față și dacă intru la «Regina Maria». Am încercat mai mulți, pentru că ni s-a spus că vom primi ajutor. Prima dată când am văzut nota, îmi spuneam: Vai, gata, încep un drum nou! Eram așa entuziasmată! Și acum sunt entuziasmată, dar mai există momente în care orice sportiv spune că ar vrea să se lase. Am început să merg la concursuri cu doamna profesoară de balet, am fost și în afara orașului la competiții. Am participat la proiecte organizate de anumite ONG-uri pentru copiii din centre care au o pasiune, cum a fost «Călătoria talentelor». Mai departe, mi-aș dori să continui. În același timp, sper să reușesc să mă angajez ca balerină la Oleg Danovski. Îmi doresc să fac facultatea la UNATC în domeniu”, ne-a spus Georgiana.





Ca reflecție a muncii depuse zilnic dar și a talentului nativ, eleva are un palmares impresionant de premii, la concursuri locale, județene, dar și naționale. De-a lungul experienței, s-a menținut pe primele trei locuri la competițiile la care a participat și a reușit mereu să fie în topul celor mai buni. Majoritatea premiilor însă, sunt de locul I.





Pe lângă propriul efort, Georgiana are nevoie, însă, și de susținerea celor din jur. În marea familie care s-a format la „Căsuța Lalelelor”, a găsit susținere și încredere de fiecare dată. La orice concurs, personalul se mobilizează să fie totul pus la punct. Fiecare concurs presupune o ținută unică și costisitoare, iar execuția costumului trebuie făcută contracronometru. De la sponsorizare, la încurajare și prezență fizică în sălile de balet, oamenii din jurul elevei din cadrul centrului au făcut ca visul ei să devină realitate.





„Ca fiecare copil, are nevoie de o finanțare și de un salariu. Știm cu toții modalitățile de angajare. Ba nu avem voie să ne angajăm, ba în momentul acesta Guvernul suspendă angajările la stat și așa mai departe. Ea are nevoie de puțină înțelegere, pentru că e un copil și toți am avut un început. Începutul nicăieri n-a fost ușor nici pentru noi, nici pentru ea, nici pentru nimeni. Drept pentru care ea are suportul nostru. Sunt colegi care își lasă familiile ca să meargă cu ea la diferite spectacole. Deci sacrificiile nu sunt numai de ordine financiară. În niciun caz! Iar aici este o casă mare cu frați mai mulți, care nu o scutesc de ce are de făcut. Și ea își face curat, și ea își face cumpărăturile, își pregătește anumite lucruri, ca în orice familie. Responsabilități are exact ca orice copil de vârsta ei. Și lecții, și antrenamente, și pus masă, curățat dormitorul… Sunt activități la care ea nu participă, pentru că e mult prea obosită, iar toată lumea înțelege acest aspect. Și are niște reguli. Cred că aspectul acesta a ajutat-o. Nu știu dacă ar fi reușit, dacă ar fi fost într-un haos total. Noi nu ne permitem haos”, ne-au spus „părinții” de la Căsuța Lalelelor.



„Pentru mine, nu există planul B”





Balet și atât. Georgiana nu își dorește să practice altceva, iar planul B nu există. Mai mult decât atât, visul ei este ca, într-o zi, să poată preda balet, așa cum a fost și ea învățată la rândul ei.





„Pentru mine, nu există planul B. Dacă am început pe drumul acesta... E prea târziu acum. Chiar dacă spun eu că vreau să mă las, sunt prea mulți oameni în jur care m-au ajutat. Eu mai am o antrenoare în plus față de cea de la liceu și ea mă mai ajută să găsesc diferite joburi. De exemplu, în vară mă apuc să predau la domnișoare cu un an-doi mai mici decât mine. Vreau să pot să predau balet, într-o bună zi, pe cont propriu”, a precizat balerina, care ne-a mai spus că, dacă nu ar avea un program așa încărcat, s-ar plictisi.





Georgiana începe antrenamentele la ora șase seara și le termină la zece jumătate. Reușește, totuși, să își îndeplinească responsabilitățile școlare și să onoreze concursurile la care este propusă. Având o echipă întreagă care o susține, nu are cum să dea greș. Îi urăm ca, într-o bună zi, să predea baletul în cele mai mari săli ale lumii!





