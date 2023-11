Voican (ANAT): România are o prezenţă remarcabilă la Târgul de turism de la Londra

România are o prezenţă remarcabilă la Târgul de turism de la Londra, de-păşind cu mult nivelul din anul 2022, însă are nevoie de un buget de 30 de mili-oane de euro pentru a atrage 10 milioane de turişti străini pe an, susţine vice-preşedintele Asociaţiei Naţionale a Agenţiilor de Turism (ANAT), Adrian Voican.







"România are o prezenţă remarcabilă la acest eveniment, depăşind cu mult ni-velul din anul 2022. Cu un număr de 40 de coexpozanţi, dintre care 25 sunt agenţii de turism specializate pe incoming, cu un spaţiu generos şi mese de discuţii, suntem pregătiţi să promovăm şi să dezvoltăm turismul românesc în faţa unei audienţe globale. Această prezenţă puternică este posibilă datorită eforturi-lor susţinute ale ANAT şi ale partenerilor noştri, care au reuşit să depăşească li-mitările ce ne-au împiedicat să participăm în nume propriu la evenimentele in-ternaţionale de profil.







Pentru prima dată, suntem prezenţi şi în calitate de tur-operatori, firme, şi nu doar ca asociaţii, patronate sau autorităţi publice. Ro-mânia a reuşit în sfârşit să rezolve o limitare de neînţeles care ne-a blocat ani de zile accesul în nume propriu la manifestările internaţionale. Cine nu e la Londra, ca profesionist al turismului de incoming, nu există! Nicio ţară mică sau mare nu lipseşte de aici. Bugetele sunt absolut şocante. România are nevoie de minimum 30 de milioane de euro anual ca să conteze în '˜războiul' brandurilor şi să îşi îndeplinească misiunea de a aduce în viitor 10 milioane de turişti străini", a de-clarat Adrian Voican, vicepreşedinte ANAT, într-un comunicat transmis marţi Agerpres.







Potrivit ANAT, 25 de tur-operatori specializaţi pe incoming, membri ai ANAT şi ai Asociaţiei partenere Incoming Romania (AIR), alături de alţi co-expozanţi, reprezintă România la World Travel Market Londra, unul dintre cele mai importante evenimente din industria turismului la nivel mondial, care se desfăşoară între 6 şi 8 noiembrie. Cu 38.500 de vizitatori şi 3500 de expozanţi din 184 de ţări, World Travel Market reprezintă un punct de întâl-nire esenţial pentru profesioniştii din domeniul turismului.







În cadrul acestui eveniment de referinţă, ANAT, prin agenţiile membre, promo-vează România ca destinaţie turistică de excepţie şi prezintă o gamă largă de servicii turistice oferite de tur-operatorii specializaţi în incoming. În cele 3 zile ale WTM Londra au loc 72 de sesiuni de conferinţe şi prezentări despre cele mai actuale teme ale turismului mondial.







Participarea ţării noastre la World Travel Market Londra subliniază importanţa promovării turismului românesc la nivel global. "Cu o listă impresionantă de ex-pozanţi şi o competiţie enormă, ne reamintim cât de mică este România în con-textul turismului mondial şi câtă forţă de muncă şi câţi bani sunt implicaţi în in-dustria care aduce 10% din Produsul Intern Brut global, cu cei 1,2 miliarde de oameni care călătoresc internaţional în lume. În acest sens, ANAT consideră ferm că România nu mai trebuie să lipsească la niciun târg international de tu-rism important", au mai transmis reprezentanţii ANAT în comunicat.