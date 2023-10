Criză în spitale. Unităţile medicale ar putea rămâne fără bani pentru mâncarea pacienţilor!

Ce se va întâmpla, însă, dacă farfuriile cu mâncare nu le vor mai fi asigurate? „Norocul meu este că, ori de câte ori am fost internată, au venit copiii la mine şi mi-au adus mâncare, pentru că eu nu m-am putut niciodată atinge de cea din spital. Ştiu de la colegele de salon că unele feluri sunt bune, dar nu le-am încercat”, ne-a declarat Ileana N.





„Mi-e teamă că vom muri de foame în spitale, dacă acestea nu vor mai putea asigura hrana. Eu nu am pe nimeni. Sunt văduvă şi nu am copii. Acum, mai nou, nu murim de boală, ci de foame!”, ne-a mărturisit Gabriela E.





Victor V. este tare intrigat: „Cum să nu primim cele trei mese pe secţiile pe care suntem internaţi? Iar începem să aducem pachețele de acasă? Parcă nu aveam voie să mâncăm decât ceea ce ni se dă în unitățile sanitare. Acum se schimbă regulile?”.







„Nu este un dezastru, dar nici bine nu este”



Ce spun, în schimb, managerii spitalelor din judeţul Constanţa? Directorul Spitalului Clinic Județean de Urgență (SCJU), ec. Ionuț Cornel Ionescu, a precizat că, în momentul de față, la ei nu sunt probleme. „Nu ştim, însă, ce ne rezervă viitorul”, a precizat acesta. Nici Spitalul Clinic de Boli Infecţioase nu se află în situaţia de a nu le mai asigura hrana pacienţilor, a precizat directorul instituţiei, dr. Claudia Cambrea.





La Spitalul Municipal Medgidia, în schimb, situaţia este cu totul alta. Directorul unităţii sanitare, dr. Dorel Oprea, ne-a declarat următoarele: „În prezent, avem restanţe la majoritatea facturilor, pentru că şi Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate a rămas în urmă cu plăţile către noi. Cred că ne aflăm cu plăţile la nivelul lunii martie. Din păcate, nu am avut nici realizările pe care ni le-am propus, iar Casa ne-a dat banii eşalonat. Adresabilitatea a mai crescut un pic, dar nu cât ne dorim. Luptăm să dăm drumul la ambulatoriul de specialitate, care ar fi o sursă de venit pentru noi şi o modalitate reală de a atrage pacienţi. Deocamdată, nu există riscul ca bolnavii să vină cu mâncarea de acasă. Am discutat şi cu reprezentantul firmei de catering şi ne aşteaptă cu plăţile. În ceea ce priveşte medicamentele, am încercat să le reducem pe cele care nu sunt importante. Am luat strict ce ne trebuie pentru urgenţele medicale, nu orice. Nu este un dezastru, dar nici bine nu este”.





Directorul financiar al Spitalului Municipal Mangalia, ec. Alina Amza, a adăugat că ei nu întâmpină dificultăţi vizavi de asigurarea hranei bolnavilor, ci au probleme mari pe partea de servicii medicale. „De abia azi am primit un decont de 46% din valoarea facturilor medicale aferente lunii august, deşi suntem în octombrie. Acest lucru înseamnă că, automat, blochează funcţionalitatea, blochează plata către furnizori, plăţile pentru utilităţi şi toate celelalte. Pe scurt, sistemul este cumva blocat, dar nu pe hrană. Nu se compară sumele pentru mâncare cu cele pentru asigurarea serviciilor medicale”, a subliniat aceasta.



La Spitalul CF Port, directorul dr. Iuliana Botezatu ne-a declarat că ei nu au încă probleme. „Avem bani, pentru că i-am trecut în buget. Hrana pacienţilor este decontată de către contractul cu CJAS-ul, pentru spitalizare continuă. Este adevărat că Ministerul Finanţelor trebuia să aibă grijă ca CNAS să aibă parte de o rectificare bugetară corectă, la timp. Nu suntem în pericol să rămânem fără mâncare, dar trebuie să ne organizăm referitor la viitorul contract de furnizare. Suntem obligaţi de pe acum să ne gândim la nişte măsuri preventive şi de suport, ca să nu ajungem în situaţia în care va trebui, pe lângă contractul CJAS, să avem şi venituri proprii pe care să le aducem pentru alocaţia de hrană a pacienţilor”, a încheiat dr. Botezatu.





Este adevărat că, atunci când sunt internați în spital, mulți pacienți abia dacă se ating de mâncarea asigurată de stat. Și nu este deloc de mirare că se întâmplă așa, din moment ce alocația de hrană nu depășește suma de 22 de lei sau 33 de lei pe zi, în funcţie de diagnostic, pentru toate cele trei mese. Că porţiile de mâncare sunt îndestulătoare sau nu este cu totul altă poveste. Ce este sigur este că în fiecare unitate sanitară există persoane la care nu vine nimeni pe durata spitalizării şi această mâncare asigurată de spital, fie ea bună sau rea, este tot ce au. Precizăm că alocaţia de hrană a fost majorată în 2023, comparativ cu anul trecut, astfel că, aceasta a crescut de la 11 la 22 de lei pe zi, pentru un pacient obişnuit, iar pentru cei cu anumite patologii ajunge la 33 de lei pe zi. Potrivit Ministerului Sănătăţii, pacienții spitalizați, copii și adulți, vor primi hrană în valoare de 22 lei/zi, iar adulții bolnavi de TBC și HIV/SIDA - hrană de 33 lei/zi.