Angajaţii din Finanţe ameninţă Guvernul cu grevă generală

„Sunt deja proteste spontane cred că în aproape în toată ţara, nu sunt organizate de noi. Ele sunt generate de refuzul Guvernului de a îndeplini orice solicitare de-a noastră. Noi avem un calendar de proteste. Am avut grevă de avertisment în 22 august, am oprit activitatea pentru două ore. Acesta e ultimul pas procedural cerut de lege, înaintea grevei propriu-zise. După două zile, deci începând de mâine, conform legii, noi am putea să intrăm în grevă, dar probabil ca va mai dura câteva zile până când vom organiza greva propriu-zisă”, a declarat, Dorin Modure, preşedintele Federaţiei Sindicatelor din Administraţia Fiscală „Solidaritatea”.





Acesta a precizat că toată nemulţumirea angajaţilor din Finanţe este generată şi amplificată de posibilele efecte ale ordonanţei mult discutate în spaţiul public, cunoscută ca „ordonanţa austerităţii”.





„Oamenii nu cer majorări, ei practic se opun efectelor acestei ordonanţe, deci se opun să li se desfiinţeze locurile de muncă, se opun să li se reducă veniturile, asta e cel mai important. Practic, este dreptul lor constituţional să protesteze când cineva ameninţă cu reducerea venitului”, a spus liderul sindical.





Angajaţii din Finanţe au organizat joi noi proteste spontane în mai multe oraşe din ţară, la numai două zile după greva de avertisment, aceştia urmând să decidă după discuţiile avute cu ministrul de resort, Marcel Boloş, dacă vor declanşa greva propriu-zisă.