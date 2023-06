Afaceri cu lacătul pe uşă, la Constanţa! Ventura Biz, pe lista firmelor „executate” de ANAF

Mediul de afaceri constănţean este o adevărată junglă, în care supravieţuiesc doar cei puternici, performanţi, competitivi. Sau cei abonaţi la contractele cu statul român. A te menţine pe linia de plutire e o dovadă de măiestrie a „cârmaciului”, dar, de ai intrat în ghearele Fiscului, greu te mai redresezi.O după-amiază de iunie torid, în tranzit prin cartierul Tomis II, zona parcului dintre bulevardul Tomis şi strada Mircea cel Bătrân. Pe Cosminel, contributor constănţean, îl apucă pântecăreala. Deh, cine-l puse să tragă scurt trei beri după ce şi-a umplut burduhanul cu porumb fiert!? Se uita săracul disperat după o toaletă publică, ştia că era odinioară acolo, la margine de parc, dar azi nu-i. De fapt, nu mai e de ani buni, pe locul respectiv ridicându-se… un local.Dar, nici localul respectiv - Ventura Cafe - nu are o soartă mai bună decât suferindul Cosminel, fiind la ora actuală închis. O afacere cu lacătul pe uşă, cum sunt multe la Constanţa.„Din cauza condiţiilor tehnice - pereţi degradaţi, tavane căzute, întregul imobil insalubru fiind năpădit de mucegai - şi a infiltraţiilor apei de ploaie, localul nu poate fi redeschis. Nu corespunde din punct de vedere sanitar-veterinar”, este mesajul afişat pe uşa localului, în loc de program de funcţionare.Momentan, unitatea este închisă, fiind în executare silită. Fostul chiriaş, SC Ventura Biz SRL, are datorii către bugetul de stat şi către proprietar, motiv pentru care toate bunurile sunt sechestrate de către ANAF Constanţa şi se află în interiorul spaţiului comercial, la dispoziţia ANAF. Dosarul privind insolvenţa SC Ventura Biz este deschis la Tribunalul Constanţa.„După evacuarea/vânzarea bunurilor sechestrate de către ANAF Constanţa şi eliberarea spaţiului, se pot efectua lucrările necesare pentru a fi deschisă întreaga locaţie - spaţiu comercial, grup sanitar”, se mai arată în mesajul afişat.Cinci licitaţii pentru vânzarea unui teren, la OvidiuÎn data de 10 iulie 2023, orele 14.00, la sediul ANAF din bd. I. Gh. Duca, se va vinde la licitaţie, într-un dosar de executare silită, un teren intravilan, în suprafaţă de 466 mp, situat în localitatea Ovidiu, proprietate a debitorului Iustinian Balaican, creditor fiind AJFP Constanţa. Pe terenul respectiv a existat şi un spaţiu comercial, o construcţie care între timp s-a autodemolat. Este cea de-a cincea licitaţie, iar preţul de pornire este de 51.583 lei fără TVA.„Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în acest scop şi până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare”, se arată în informarea transmisă de conducătorul organului de executare, Dan Ignat.Pentru participarea la licitaţie, ofertanţii trebuie să depună, cel puţin cu o zi înainte de data licitaţiei, o serie de documente, dintre care enumerăm: oferta de cumpărare; dovada plăţii de participare sau a constituirii garanţiei în forma scrisorii de garanţie, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului etc.XXXFiscul scoate la vânzare nu numai terenuri sau clădiri, ci şi bunuri mobile. Astfel, în data de 11 iulie 2023, orele 13.00, la sediul din bd. Tomis nr. 312A, se vor vinde la (prima) licitaţie două autoturisme proprietate a debitorului DCI Agricola SRL: un Nissan Navara, an 2006, preţ de pornire 15.269 lei fără TVA, respectiv o Skoda Octavian, an 2008, preţ de pornire 15.171 lei fără TVA.