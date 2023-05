Cutremur la Antifrauda Fiscală! Inspectorii, nemulţumiţi de salarii şi de condiţiile de lucru

Antifrauda fiscală, un departament al ANAF de care ar trebui să se teamă toţi evazioniştii. Ai crede că inspectorii cu atribuţiuni de control sunt super-eroi, sunt de fier, de neatins. Ei bine, înainte de toate, sunt oameni, cu drepturi, obligaţii, dar şi nemulţumiri, iar pe acestea din urmă le-au strigat, în cursul lunii mai, din toţi bojocii.Desfăşurată marţi, 16 mai, între orele 17.00 şi 18.00, după program, la sediul Direcţiei Regionale Antifraudă Fiscală Constanţa, acţiunea de pichetare a fost cea de-a opta din cadrul unei serii de 10 manifestări de protest organizată, la nivel naţional, de sindicaliştii din Finanţele Publice. Ei sunt nemulţumiţi de discrepanţele salariale din sistem, de condiţiile de muncă, dar şi de un proiect de lege care, dacă va trece de Camera Deputaţilor, le-ar aduce noi şi mari responsabilităţi.„Colegii mei protestează, în primul rând, din cauza subfinanţării activităţii, a discrepanţelor salariale uriaşe care se manifestă la nivelul instituţiei. Există inspectori care au aceeaşi pregătire profesională, aceeaşi vechime, aceeaşi funcţie, de multe ori merg împreună în aceeaşi echipă de control, dar salariile diferă, cu valori cuprinse între 5 şi 25%.Până la acest moment, nu vedem o preocupare din partea ministrului Finanţelor şi al preşedintelui ANAF cu privire la poziţionarea acestei categorii speciale, foarte importantă de funcţionari publici, într-o grilă de salarizare corectă, care va face parte integrantă în noua lege a salarizării. Deocamdată, nu a apărut un astfel de draft, însă avem semnale că sunt instituţii în care angajatorii sau ordonatorii de credit deja au chemat sindicatele reprezentative la masa discuţiilor şi au convenit anumite lucruri referitoare la demersurile comune pe care trebuie să le facă atunci când va fi pusă în discuţie această lege a salarizării”, a declarat Nicolae Liviu Toader, preşedintele Sindicatului Naţional Finanţe Publice SindFISC, vicepreşedinte la nivelul Cartelului Alfa.Sisteme IT învechite şi greoaieAlte probleme care generează nemulţumiri în rândul sindicaliştilor din Finanţele Publice sunt cele din linia digitalizării.„Digitalizarea este o temă la ordinea zilei. Inspectorii se confruntă cu aceleaşi sisteme IT învechite, greoaie, programele nu sunt interconectate şi s-a făcut mult prea puţin din ceea ce ar trebui să se facă în privinţa digitalizării acestei instituţii”, a explicat liderul de sindicat.Şi, de parcă aceste revendicări nu ar fi fost suficiente, inspectorii fiscali se tem că, într-un viitor nu foarte îndepărtat, ar putea primi noi şi mari responsabilităţi suplimentare, considerate „nejustificate”.„În spaţiul public, circulă un document, un proiect de lege care a trecut deja de Senat, acum este la Camera Deputaţilor, prin care se încearcă o responsabilizare suplimentară, pe care o considerăm nejustificată, a inspectorilor fiscali, în speţă a celor de la Antifrauda Fiscală şi cei de la Soluţionarea Contestaţiilor. Conform prevederilor acestui act normativ, în eventualitatea în care un act administrativ fiscal va fi declarat nelegal, inspectorii, împreună cu instituţia, vor fi obligaţi să plătească în solidar tot ce înseamnă cheltuieli de judecată”, a precizat Liviu Toader.Sătui până peste cap de promisiuniSeria acţiunilor de protest din Finanţele Publice se apropie cu paşi rapizi de final. Ce se va întâmpla însă dacă revendicările vor rămâne fără soluţionare?„După data de 18 mai, când va avea loc ultima pichetare, dacă nu vom primi niciun semnal din partea decidenţilor, împreună cu toţi colegii, vom hotărî care va fi pasul următor. Pichetarea acestor 10 instituţii face parte din prima etapă. Etapa a doua ar putea aduce marşuri de protest, greve de avertisment şi nu excludem nici greva generală, variantă pe care, bineînţeles, nu şi-o doreşte nimeni. Ar însemna ca instituţii atât de importante ale statului să nu poată să-şi primească salariile la timp, contribuabilii să nu poată să-şi rezolve problemele. Dar nu vrem să ne gândim la aceste lucruri. Noi ne-am întâlnit aici pentru a trage un semnal de alarmă şi a arăta cu degetul către guvernanţi. Şi ei arată cu degetul către noi, că e gaură la buget. Le arătăm că, înainte de toate, trebuie să se uite şi în ograda lor, să vadă dacă finanţează activitatea acestor oameni, plecând de la dotări, salarii, sănătate şi securitate la locul de muncă şi ajungând la protecţia juridică şi chiar fizică reală atunci când inspectorii înfăptuiesc acte administrative. De promisiuni nu am dus lipsă. De aproximativ 15 ani, de câte ori a fost numit vreun ministru ori preşedinte ANAF, ni s-a spus că ne va fi întărită autoritatea, printr-un act normativ numit Statutul finanţistului. De 15 ani ne tot amână, este clar că nu există voinţă politică. Aceste probleme cu care ne confruntăm nu sunt ale ministrului ori preşedintelui ANAF, ci trebuie asumate de clasa politică aflată la guvernare”, a mai spus liderul sindical.