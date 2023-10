LIVE TEXT. PUSL Constanţa, o nouă dezbatere despre INDUSTRIA JOCURILOR DE NOROC

UPDATE - Cristian Oprișan: "Centrul Echitas a dat curs acestei invitații. Am avut prima activitate pe problematica traficului de droguri în Constanța, iar astăzi vorbim de jocuri de noroc. Este și doamna Mariana State, psiholog, care are o mare experiența în tratarea acestei probleme".

UPDATE - Mariana State: "Suntem în formula unei asociații. Serviciile noastre sunt de tipul terapiei, una complexă, pentru a asigura soluții pentru adicții. Ca și abordare medicală această dependență este o boală. Este cuprinsă în manualele de diagnostic pentru mediile sociale. Are denumirea de joc patologic de șansă sau tulburare de control de impulsuri. Aceste tulburări, dacă îmbracă anumite caracteristici, înseamnă că ele constituie un tablou. Ca orice boală adictia are nivelurile ei. Jocurile de noroc sunt atrăgătoare. Majoritatea tinerilor merg din divertisment la început, iar aceste jocuri sunt o șansă la un câștig și la depășirea unor dificultăți financiare. Odată ce pornesc pe acest drum, fac ca ei să nu se poată opri. Nu orice jucător este dependent. Dependența are niște criterii iar noi la prima valoare asta facem. Încercăm să ne dam seama care este stadiul în care se afla jucătorul. Mulți întreabă de poker profesionist. Acela este un joc al minții dar chiar și acolo există dependenți. Puțini rămân cu acest joc de păcănele. Majoritatea merg la pariuri sportive, alții se conectează online și lucrurile se complică. Ei dacă pierd într-o parte încearcă să recupereze din alta. Din punct de vedere al funcționarii creierului, o perioada în care omul stă la joc, echivalează cu o doză de cocaină. În creier este la fel de grav. Anumite circuite răspund la fel. Exista blocaje mentale în dependență. O persoană dacă pierde, merge acasă, amaneteaza ceva și apoi merge iar la pacanele. Unii întra în depresie sau accese de furie sau unii chiar se sinucid. După pierderi mari nu mai vad soluții. Familiile nu află de la început despre aceste probleme. Reușesc mult timp să ascundă acest lucru. Dependentul este întotdeauna agitat. Exista probleme de somn și alte probleme medicale"

În aceste momente, la sediul PUSL Constanţa, are loc o nouă dezbatere socială despre INDUSTRIA JOCURILOR DE NOROC. Și-au anunțat deja prezența comisarul Cristian Oprișan (Asociația Equitas), psiholog Mariana State, foști dependenți, dar și mulți alți invitați.